S.T.A.L.K.E.R. 2 : Les configurations PC

Configurations PC S.T.A.L.K.E.R. 2

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i5-7600K

AMD Ryzen 5 1600X ou Intel Core i5-7600K Mémoire vive : 8 Go de mémoire

8 Go de mémoire Graphiques : AMD Radeon RX 580 8GB ou NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

AMD Radeon RX 580 8GB ou NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB Espace disque : 150 Go d'espace disque disponible

150 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires : SSD

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10

Windows 10 Processeur : AMD Ryzen 7 3700X ou Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 3700X ou Intel Core i7-9700K Mémoire vive : 16 Go de mémoire

16 Go de mémoire Graphiques : AMD Radeon RX 5700 XT 8GB ou NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

AMD Radeon RX 5700 XT 8GB ou NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB Espace disque : 150 Go d'espace disque disponible

150 Go d'espace disque disponible Notes supplémentaires : SSD

Quelques mois après son retour sur le devant de la scène,a partagé une nouvelle bande-annonce, laquelle nous montre la beauté du jeu, mais a aussi mis à jour sa page Steam, permettant d'en savoir plus sur les configurations PC. La bonne nouvelle est qu'il ne faut pas une machine de guerre pour le faire tourner, bien que des composants assez récents et/ou puissants soient demandés.Comme vous pouvez le voir ci-dessous, 8 Go de mémoire vive feront l'affaire, tout comme une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB et un processeur Intel Core i5-7600K. Les ordinateurs anciens pourraient donc avoir du mal à faire tourner convenablement le jeu, mais les plus récents ne devraient pas avoir de soucis. Cependant, 150 Go d'espace libre sont demandés, ce qui est relativement important.Pour rappel, dans cet épisode, nous serons plongés dans une carte de 64 km², proposant des environnements riches et variés, où les menaces sont encore plus nombreuses dans la Zone d'exclusion de Tchernobyl. Un système de choix sera proposé, permettant d'être assez libre dans ses actes et ses relations avec les factions présentes dans le jeu. Niveau arme, le choix sera également de mise avec plus d'une trentaine, lesquelles sont toutes personnalisables. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl est attendu sur PC et Xbox Series le 28 avril 2022.