STALKER 2 sur PS5 : Une sortie est-elle prévue ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 09 juillet 2025 à 15h51
De nombreux joueurs se demandent si STALKER 2 sortira, un jour, sur PlayStation 5.
STALKER 2 sur PS5 : Une sortie est-elle prévue ?
Mise à jour du 09/07/2025 : Le 9 juillet, GSC Game World a indiqué que STALKER 2 arrive à la fin de l'année 2025 sur PS5. Pour le moment, aucune date de sortie précise n'a été communiquée.
Entre l'annonce de STALKER 2, en 2010, et sa sortie, en 2024, de nombreux événements se sont produits touchant directement la production, mais aussi l'industrie vidéoludique. De nouvelles plateformes ont vu le jour, et les exclusivités sont toujours légion, et Xbox a réussi à se fournir un très joli catalogue. C'est notamment le cas de STALKER 2 qui sortira sur console exclusivement sur Xbox Series, laissant pour le moment de côté la version PS5. 

Mais est-il prévu de sortir un jour STALKER 2 sur PS5 ? Nous vous donnons la réponse.

STALKER 2 sortira-t-il sur PS5 ?

Licence phare du genre FPS post-apocalyptique, STALKER 2 n'a pour le moment aucune sortie sur PS5 de prévue, puisqu'il s'agit d'une exclusivité Microsoft. Malheureusement, le studio de développement, GSC Game World, n'a jamais communiqué sur l'éventualité d'un portage sur la dernière console de Sony. Nous ne savons pas non plus si l'exclusivité est temporaire, puisque Xbox ne mentionne jamais la période d'exclusivité lorsqu'elle a une date de fin, comme le fait son concurrent japonais.
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Toutefois, il ne faut pas forcément rester pessimiste, puisque STALKER 2 a des chances d'arriver sur PS5 plus tard. La raison principale est que Microsoft souhaite proposer son catalogue de jeux à un maximum de joueurs, et donc s'inviter sur plusieurs plateformes. Diverses exclusivités Xbox ont finalement atterri sur PlayStation ces derniers mois, à l'image de Sea of Thieves par exemple, ou Indiana Jones et le Cercle Ancien, exclusivité de Microsoft lors de la sortie, mais disponible plus tard sur PS5.

Seul le temps nous dira ce que souhaite faire Microsoft avec ce titre, mais il y a fort à parier pour qu'une version PS5 de STALKER 2 soit annoncée un jour ou l'autre, d'autant plus si le succès est au rendez-vous. Il faudra toutefois attendre quelques mois, au bas mot.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Lebotteur (invité) Le 24/11/2024 à 21:45

En gros vous avez fait un article pour nous dire que vous même ne savez pas si le jeu va sortir sur ps5...!? Mais dites-moi ? Il est vachement utile cet article en plus aiu début il est écrit "Mais est-il prévu de sortir un jour STALKER 2 sur PS5 ? Nous vous donnons la réponse. La réponse c'est seul le temps nous le diras un grand bravo pour cette article qui va sûrement marquer l'avenir du jeu rt des joueurs. 🤑🤑🤑🤢🤮🤮🤮