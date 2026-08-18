STALKER 2 : Heure de sortie du DLC Cost of Hope en France sur consoles et PC

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie du DLC Cost of Hope de STALKER 2 en France, afin d'être prêt pour son lancement.

Comme vous le savez probablement déjà, l'excellent S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl va recevoir son premier DLC ce 20 août, nommé Cost of Hope. Celui-ci arrive près de deux ans après la sortie du titre, de nombreuses mises à jour qui ont permis d'ajouter diverses améliorations et contenu de taille. Cette extension, quant à elle, permettra aux joueurs de découvrir un nouveau pas de l'histoire, dans une nouvelle zone, tout en continuant d'incarner Kliff, le protagoniste. Étant naturellement attendu, voici l'heure de sortie du DLC Cost of Hope de STALKER 2 en France, que ce soit sur PC, PS5 et Xbox Series.

Heure de sortie du DLC Cost of Hope de STALKER 2 en France

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons à présent l'heure de lancement du DLC Cost of Hope de STALKER 2.

Ainsi, l'heure de sortie du DLC est fixée à 15h (heure française), le 20 août 2026. Cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire PC, PS5 et Xbox Series. Ainsi, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne, et cerise sur le gâteau, l'attente ne sera pas si longue.

🌻 The time to return to the Zone is almost here.



S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope launches on August 20 — check the map to find the exact release time for your region.



Upon release, the expansion will be available as part of the Ultimate Edition of S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of… pic.twitter.com/0o0NrdXrmA — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) August 14, 2026

Comme dit précédemment, le DLC Cost of Hope offre aux joueurs l'occasion de découvrir une nouvelle zone, y compris la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il sera aussi possible d'explorer la Forêt de Fer, tout en profitant de nouvelles armes et équipement. Ce DLC sera vendu pour la somme de 29,99 €, mais est compris dans l'Édition Ultime.

















En parallèle, tous les joueurs profiteront de la mise à jour 2.0, laquelle permettra également de relancer le jeu en profitant de certaines nouveautés.

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Rendez-vous le 20 août à 15 heures, pour découvrir cette nouvelle histoire et se replonger dans STALKER 2. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, selon différentes éditions, sur PC :