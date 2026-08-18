STALKER 2 : Heure de sortie du DLC Cost of Hope en France sur consoles et PC

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2026 à 15h12
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie du DLC Cost of Hope de STALKER 2 en France, afin d'être prêt pour son lancement.
STALKER 2 : Heure de sortie du DLC Cost of Hope en France sur consoles et PC

Comme vous le savez probablement déjà, l'excellent S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl va recevoir son premier DLC ce 20 août, nommé Cost of Hope. Celui-ci arrive près de deux ans après la sortie du titre, de nombreuses mises à jour qui ont permis d'ajouter diverses améliorations et contenu de taille. Cette extension, quant à elle, permettra aux joueurs de découvrir un nouveau pas de l'histoire, dans une nouvelle zone, tout en continuant d'incarner Kliff, le protagoniste. Étant naturellement attendu, voici l'heure de sortie du DLC Cost of Hope de STALKER 2 en France, que ce soit sur PC, PS5 et Xbox Series.

Heure de sortie du DLC Cost of Hope de STALKER 2 en France

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, nous connaissons à présent l'heure de lancement du DLC Cost of Hope de STALKER 2.

Ainsi, l'heure de sortie du DLC est fixée à 15h (heure française), le 20 août 2026. Cet horaire s'applique à toutes les plateformes de jeu, c'est-à-dire PC, PS5 et Xbox Series. Ainsi, tous les joueurs et joueuses sont logés à la même enseigne, et cerise sur le gâteau, l'attente ne sera pas si longue.

Comme dit précédemment, le DLC Cost of Hope offre aux joueurs l'occasion de découvrir une nouvelle zone, y compris la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il sera aussi possible d'explorer la Forêt de Fer, tout en profitant de nouvelles armes et équipement. Ce DLC sera vendu pour la somme de 29,99 €, mais est compris dans l'Édition Ultime.

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En parallèle, tous les joueurs profiteront de la mise à jour 2.0, laquelle permettra également de relancer le jeu en profitant de certaines nouveautés. 

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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