STALKER 2 : Faut-il donner le PDA inhabituel à Korshunov ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 novembre 2024 à 12h03
Vous vous demandez s'il faut donner le PDA inhabituel à Korshunov dans STALER 2 lors de la mission Retour au Terril ? Nous vous indiquons les deux chemins et les conséquences pour faire votre choix.
STALKER 2 : Faut-il donner le PDA inhabituel à Korshunov ?
Comme vous le savez maintenant, plusieurs choix s'offriront à vous dans l'histoire principale de STALKER 2, ayant plus ou moins d'importance sur la suite de l'histoire. Cela peut être le cas de la mission Retour au Terril, qui vous demandera de montrer un objet au Colonel Korshunov, avec un léger changement selon ce que vous allez faire.

Faut-il donner le PDA inhabituel à Korshunov dans STALKER 2 ?

Lorsque vous retournerez à la base, pour voir Diode, vous verrez que celui-ci n'est pas présent, et un garde vous envoie au premier étage, pour le retrouver. Vous retrouverez finalement le colonel Korshunov qui vous lance un léger défi, et après un petit discours, une cinématique vous met devant un choix pas très compliqué : Donner le PDA inhabituel ou garder le secret pour vous.

Garder le secret

Si vous faites le choix de ne pas montrer le PDA, le colonel sera déçu de votre décision et vous pourrez directement partir des lieux pour poursuivre la quête principale.

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Révéler les informations

En montrant le PDA inhabituel à Korshunov, vous pourrez découvrir une nouvelle cinématique, et en apprendre un peu plus sur certaines choses, notamment sur le docteur Dalin, qui semble être à l'origine de quelques délicatesses.

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Satisfait de la confiance que vous lui accordez, le colonel vous remet un Insigne de Garde, qui vous fait monter en grade. Et si vous avez travaillé avec Ritcher plutôt que Zotov plus tôt dans l'histoire, vous pouvez également obtenir l'arme unique nommée « Le combattant ». Vous reprendrez ensuite la suite de la quête, qui vous demande de vous rendre à la Scierie.

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Un long voyage qui vous permettra ensuite, quelques heures plus tard, d'agrandir drastiquement votre capacité de stockage. D'ailleurs, en parlant de PDA, nous vous expliquons quoi faire une fois que vous les avez récupérés.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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