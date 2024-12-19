STALKER 2 : Et maintenant, une série Netflix ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 décembre 2024 à 15h19
L'univers de STALKER pourrait s'étendre, notamment par le biais d'une série sur Netflix.
STALKER 2 : Et maintenant, une série Netflix ?
Un mois après son lancement, GSC Game World a fait le point sur la situation de STALKER 2, par le biais de son propriétaire, Maksym Krippa. Celui-ci s'est entretenu avec Forbes Ukraine, et a notamment affirmé que le titre était déjà rentable, permettant donc au studio de travailler plus sereinement.

Grâce à la mise à jour 1.1, la plus grosse du jeu pour le moment, le titre s'améliore, et cela ne pourra qu'aller en s'arrangeant, ce qui augmentera sans aucun doute les ventes. Mais pour mettre en avant son univers à des personnes moins enclines aux jeux vidéo, ou au genre de survie post-apocalyptique, le studio aimerait s'immiscer sur le petit écran.

Vers une série STALKER ?

Dans le même entretien, Maksym Krippa explique que son souhait est de suivre la façon de faire de CD Projekt RED, en faisant de STALKER « une fierté nationale », comme l'est The Witcher en Pologne.

Pour ce faire, en plus de faire de STALKER 2 un excellent jeu au fil du temps, l'idée serait de mettre en avant l'univers, par le biais d'une série, notamment sur Netflix.
The Witcher est une fierté nationale pour les Polonais - il y a un livre, un jeu, une série sur Netflix. Stalker 2 a la même perspective, mais en ukrainien. J'aimerais que nous obtenions une série sur Netflix. Certaines négociations sont en cours, mais la question n'a pas encore été résolue.
Rien d'officiel pour le moment donc, mais le propriétaire a bien l'intention de mettre toutes les chances de son côté, en commençant par une série. Et si Netflix n'est pas réceptif au projet, rien n'empêche le studio de se tourner vers d'autres plateformes, comme Prime Gaming, qui a également produit de nombreuses séries issues de jeux vidéo ces derniers mois, avec très souvent un succès au rendez-vous.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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