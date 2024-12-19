STALKER 2 publie une mise à jour massive, plus de 110 Go à télécharger

GSC Game World vient de déployer une importante mise à jour pour STALKER 2, corrigeant près de 2 000 problèmes. Retrouvez tous les détails dans notre article.
Un mois après la sortie de STALKER 2
, les développeurs continuent leur travail pour améliorer l'expérience, et la plus grosse mise à jour vient de sortir. Près de 2 000 problèmes sont corrigés, et de nombreux points améliorer, dans le but de rendre l'expérience encore meilleure
.
Les développeurs notent que les premiers ajustements pour le système A-Life sont appliqués. L'IA de manière générale est aussi revue, tandis que certains équilibrages dans le gameplay sont effectués, en fonction du retour des joueurs. Vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour 1.1 de STALKER 2 ci-dessous, qui pèse 110 Go sur Steam.
Patch notes 1.1 de STALKER 2
Corrections pour A-Life
- Correction du problème de l'apparition de PNJ dans le dos du joueur.
- Les joueurs peuvent désormais rencontrer plus souvent des PNJ errants dans la zone.
- Extension considérable de la distance à laquelle les PNJ A-Life sont visibles par le joueur.
- Correction d'un problème d'optimisation agressive qui empêchait les PNJ A-Life d'exister en mode hors ligne (hors de la portée de visualisation du joueur).
- En mode hors ligne, les PNJ A-Life continueront à progresser vers leurs objectifs au fil du temps.
- Les joueurs ont désormais la possibilité de rencontrer des PNJ A-Life qu'ils ont déjà rencontrés en suivant la même direction que les PNJ.
- Amélioration de la navigation des PNJ A-Life hors ligne à l'aide de GameGraph (carte de navigation globale de l'IA) :
- Correction de plusieurs problèmes où les PNJ ne parvenaient pas à suivre ou à trouver un chemin vers leurs objectifs désignés.
- Correction de plusieurs problèmes où les PNJ étaient bloqués dans l'état de transition en ligne et hors ligne.
- Amélioration de la motivation des PNJ A-Life à étendre leur territoire et à attaquer activement les ennemis et les mutants.
- Correction de problèmes pouvant entraîner une diminution du nombre de PNJ A-Life rencontrés par rapport à ce qui était prévu.
- Amélioration des actions contextuelles afin d'assurer des transitions transparentes entre les états hors ligne et en ligne pour les PNJ engagés dans ces actions.
- Les groupes qui explorent la zone sont désormais plus diversifiés en termes de factions possibles et de taille de groupe.
- Correction d'un problème qui empêchait les PNJ humains de satisfaire leurs besoins de communication et de discuter lorsqu'ils se déplaçaient dans la zone.
Amélioration de l'IA
- Réduction du nombre d'invocations et augmentation du temps entre les apparitions des fantômes Pseudodog.
- Correction d'un problème où les zombies avaient les bras et les jambes tordus lorsqu'ils étaient renversés.
- Correction d'un problème où les grands mutants se cachaient derrière de petites couvertures, comme des arbres.
- Correction d'un problème où les membres des mutants s'étiraient parfois lorsqu'ils tiraient avec des armes automatiques.
- Correction d'un problème où des effets visuels sanglants étaient joués quelques fois après la mort de Rat par une grenade.
- Correction d'un problème où les PNJ détectaient rapidement le joueur lorsqu'il était accroupi.
- Correction d'un problème où les PNJ entraient dans les portes sans les ouvrir.
- Correction d'un problème où le contrôleur pouvait prendre le contrôle des PNJ de l'histoire principale.
- Correction d'un problème où la Chimère essayait d'entrer dans un passage étroit qu'elle ne pouvait pas emprunter au lieu de se cacher dans une embuscade.
- Correction d'un problème lorsque le PNJ se téléportait dans les zones restreintes telles que les zones sûres et les hubs.
- Correction d'un problème où les mutants qui étaient à couvert ne changeaient pas de couverture lorsqu'ils recevaient des dégâts.
- Correction des effets visuels de la capacité télépathique de Burer.
- Corrections mineures du comportement en combat des PNJ qui tirent à couvert.
- Correction de l'animation du lancer d'objets de Burer.
- Correction de quelques problèmes avec les PNJ qui restaient inactifs et refusaient de démarrer les dialogues liés à la mission.
- Correction d'un problème lorsque les mutants continuaient à attaquer les zombies en mode knockdown.
- Correction d'un problème lorsque les PNJ sont bloqués dans l'animation de visée.
- Correction d'un problème lorsque l'animation de mort était rejouée pour un PNJ qui avait été ressuscité en tant que zombie.
- Correction d'un problème lorsque le PNJ neutre reste neutre après qu'un joueur l'ait frappé avec une attaque de mêlée.
- Correction d'un problème avec les bras cassés de certains PNJ lors des tirs.
- Amélioration générique de l'expérience de combat et de l'orientation des PNJ dans les gros combats avec beaucoup de cadavres.
- Correction d'un problème où le joueur pouvait tuer la chimère avec l'aide de l'anomalie du carrousel.
- Correction d'un problème où les PNJ passaient à travers les objets et les murs lorsqu'ils tiraient à couvert.
- Améliorations mineures du comportement pacifique des PNJ.
- Correction d'un problème où les PNJ n'arrêtaient pas le combat au début de l'émission.
- Correction d'un problème où certains mutants ne pouvaient pas sauter d'un obstacle.
- Correction d'un problème où les PNJ étaient bloqués après la fin de l'émission.
- Correction du comportement des bandits après la fin de l'émission pendant la mission Bullseye.
- Correction d'un problème où les PNJ pouvaient se téléporter si le PNJ ne pouvait pas construire une route.
- Correction d'un problème où les PNJ pouvaient cesser de se parler après le chargement d'une sauvegarde.
- Correction d'un problème où les cadavres de mutants s'envolaient à une grande distance de l'endroit où ils avaient été tués par le fusil à pompe.
Équilibrages
- Augmentation des récompenses pour plusieurs missions.
- Correction d'un problème où les artefacts avec l'effet Protection physique donnent l'effet maximum possible.
- Modification de la valeur de l'artefact « poisson rouge » à 1 4000 coupons.
- Correction d'un problème où le joueur peut avoir des coupons infinis en vendant et en rendant n'importe quel consommable empilable.
- Correction de l'exploitation de l'argent infini en divisant une pile d'armes à partir des fenêtres de vente.
- Correction d'un problème où les PNJ A-Life peuvent apparaître morts avec des chargeurs de munitions pleins.
- Augmentation du temps de recharge des capacités de Snork de 30 %.
- Les dégâts du fusil Gauss ont été augmentés.
- Augmentation de la difficulté pour le combat avec un certain boss.
- Recalcul des récompenses pour les missions de la Harpie.
- Correction de la mort instantanée du joueur après avoir atteint une barre de radiation presque complète.
- Correction du fait que Poltergeist et Burer n'infligent pas de dégâts aux objets lancés dans certains cas.
- Suppression de la lunette POS 8x de l'assortiment de plusieurs marchands.
- Amélioration des dégâts des champs PSY.
Vous pouvez retrouver l'entièreté du patch notes, en anglais, sur Steam
.
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