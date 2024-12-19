STALKER 2 est déjà rentable

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 décembre 2024 à 11h45
Un mois après son lancement, STALKER 2 serait déjà rentable d'après le studio. Une bonne nouvelle pour le travail accompli par les équipes.
STALKER 2 est déjà rentable
Après plus de dix ans d'attente, STALKER 2: Heart of Chornobyl a rapidement prouvé son succès commercial, avec plus d'un million de copies vendues en l'espace de trois jours. Selon une interview de Maxim Krippa, propriétaire de GSC Game World, avec Forbes Ukraine, le jeu a récupéré ses coûts de développement en moins d'un mois.

Un investissement rentable malgré tout

Maxim Krippa, qui a acquis GSC Game World en 2020, a révélé que le développement de STALKER 2 a coûté des dizaines de millions de dollars, un investissement déjà rentabilisé grâce à la belle sortie du jeu, qui a profité de critiques positives en dépit de tous les problèmes. Sous sa direction, le studio a adopté une stratégie marketing ambitieuse, inspirée de CD Projekt Red, visant à maximiser l'impact du jeu grâce à des efforts sur plusieurs fronts médiatiques.

Et le studio ne s'arrêtera pas à cette sortie. En plus des nombreuses mises à jour, dont la dernière corrige près de 2 000 problèmes, au moins deux DLC narratifs sont prévus, mais aussi un mode multijoueur, pour prolonger l'aventure le plus longtemps possible. 
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En dépit des différents problèmes qu'a connus STALKER 2 depuis la sortie, et le contexte difficile avec la guerre en Ukraine, l'avenir s'annonce radieux pour GSC Game World et les développeurs, qui vont pouvoir travailler sereinement sur l'amélioration du jeu.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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