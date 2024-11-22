STALKER 2 dévoile son impressionnant nombre de copies vendues en moins de 48h

Le titre était attendu, et les ventes le confirment. Malgré la présence de STALKER 2 dans le Game Pass, les chiffres réalisés en moins de 48 heures sont excellents.
STALKER 2: Heart of Chornobyl
n'est pas exempt de tout reproche. Mais les développeurs ont déjà communiqué à ce sujet en promettant plusieurs correctifs rapidement
. En attendant, nous avons eu le droit à la première information sur le nombre de copies vendues
, et les chiffres sont excellents.
Déjà un million de copies vendues pour STALKER 2
Selon les données communiquées par GSC Game World sur Twitter (ou X), STALKER 2 a déjà vendu 1 million d'exemplaires, sur PC et Xbox Series
, en plus de tous les joueurs qui l'ont découvert « gratuitement » via le Game Pass. Un lancement très probablement à la hauteur des attentes du studio.
Un lancement triomphal pour STALKER 2
Cette performance exceptionnelle place STALKER 2 parmi les plus gros succès récents
, notamment pour un jeu disponible sur un nombre limité de plateformes, puisqu'il n'est pas jouable sur PS5
. Les fans de la licence, qui attendaient ce nouvel opus depuis plus d'une décennie, ont répondu massivement présents, saluant une expérience immersive et fidèle dans l'ensemble, bien que tout ne soit pas parfait.
Un avenir prometteur pour la Zone
Avec des critiques globalement positives et un démarrage fulgurant, GSC Game World semble bien parti pour renforcer la popularité de la franchise
. Les développeurs ont déjà promis du contenu supplémentaire, notamment des améliorations basées sur les retours des joueurs ainsi que des ajouts gratuits. Une feuille de route sera d'ailleurs communiquée en décembre.STALKER 2 est pour rappel disponible dès maintenant sur PC et Xbox Series, ainsi que dans le Game Pass
. Vous pouvez consulter nos guides
à tout moment pour vous aider dans la progression du monde ouvert post-apocalyptique, comme la carte interactive
. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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