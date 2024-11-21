STALKER 2 : Une sortie record malgré les problèmes, et bientôt des mises à jour

Les premiers chiffres de STALKER 2 sont excellents, malgré les quelques problèmes rencontrés par les joueurs, et les critiques. Dans le même temps, les développeurs promettent des mises à jour et du contenu gratuit.
Disponible depuis ce 20 novembre, après une longue attente et plusieurs reports, STALKER 2
a évidemment attiré l'attention du public. Et malgré l'important téléchargement pour le découvrir, environ 150 Go, plus de 100 000 joueurs étaient réunis
, uniquement sur Steam, dans la soirée. Toutes les critiques n'étaient pas positives, mais l'ensemble est plutôt apprécié par la communauté.
Le studio s'est exprimé sur ce lancement, un moment important, mais aussi le futur avec déjà des mises à jour de prévues, ainsi que du contenu gratuit.
STALKER 2 séduit déjà
En effet, les tests sont plutôt mitigés, avec du très bon et du moins bon pour la presse. Côté retour des joueurs, les avis sont plutôt positifs, avec 78 % d'évaluations positives sur Steam
, ce qui est un excellent démarrage pour un tel jeu, d'autant plus qu'il souffre de quelques problèmes. Au total, nous avons pu voir un joli pic, avec 113 587 joueurs simultanés, ce qui est une très belle performance
. Ce record devrait, sans aucun doute, être battu ce week-end.
Surtout que les développeurs, le studio GSC Game World, ont déjà annoncé que des mises à jour seront publiées rapidement, dans le but de corriger les problèmes, avant de passer à quelque chose de plus concret
. « Dans les premiers jours après la sortie, nous travaillerons sur des correctifs (hotfixes), les déployant aussi précisément que possible et aussi souvent que nécessaire. Ensuite, nous passerons à des mises à jour majeures incluant des améliorations constantes
».
Nous aurons d'ailleurs une feuille de route en décembre pour le contenu à venir, y compris des choses gratuites. Cela pourrait comprendre le multijoueur de STALKER 2
.
En attendant, rappelons que STALKER 2 est disponible sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :
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