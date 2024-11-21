STALKER 2 : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour STALKER 2 peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et récolter des ressources, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de STALKER 2

Meilleure carte interactive de STALKER 2 → mapgenie.





est un jeu de tir et d'exploration en monde ouvert, dans une ambiance post-apocalyptique. Particulièrement dur, puisque le jeu ne vous prend pas par la main, il va falloir compter sur soi-même et explorer le moindre recoin pour trouver ce qu'il vous faut. De fait, il n'est pas forcément facile de savoir, lorsque nous débutons l'expérience, où trouver tel ou tel objet puisque le monde est relativement vaste, avec une carte de plus de 60 kilomètres carrés. Ainsi, pour gagner de précieuses minutes, il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit la récolte de ressources comme les munitions, ou des objets plus secondaires comme les artéfacts, sans oublier l'emplacement des précieux marchands. Durant les premières heures de jeu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression ou demandées pour certaines quêtes secondaires, c'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose toutes les zones devous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles, les guides, les boîtes de munitions, les marchands, les anomalies... Bref, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où trouver des ressources spécifiques,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle.