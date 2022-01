S.T.A.L.K.E.R. 2 reporte sa date de sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Ces dernières heures, une rumeur laissait entendre que. La chose vient de se confirmer, ce mercredi 12 janvier. Attendu pour le 28 avril 2022, le jeu de survie mêlant horreur et fin du monde arrivera finalement en décembre, environ huit mois plus tard.GSC, studio en charge de son développement, a indiqué que. Ce temps supplémentaire permettra aux développeurs d'achever le désir de faire deun jeu ambitieux, et est même « nécessaire » d'après leurs mots, sur Twitter. D'ailleurs, le studio ne manque pas de rappeler que le titre est « le plus grand projet de l'histoire de GSC » et demande de nombreux tests et un « polish » important avant sa sortie, et les quatre mois restants n'étaient pas suffisants.Conscient que ce report n'est pas une bonne nouvelle, le studio annonce que des informations supplémentaires seront partagées dans les semaines et mois à venir, afin que nous en apprenions plus sur l'expérience qui sera proposée. Par ailleurs, bien que l'histoire sera totalement solo, avec une centaine d'heures de contenu et plusieurs fins possibles, grâce à un système de choix et de conséquences, des modes multijoueur seront normalement introduits après la sortie du titre Rendez-vous donc dès le 8 décembre 2022, exclusivement sur PC et Xbox Series, pour découvrir. En attendant, vous pouvez toujours retrouver les configurations PC ici