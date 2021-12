S.T.A.L.K.E.R. 2 proposera des modes multijoueur après sa sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Plus amplement présenté au cours de l'année 2021, avec même une date de sortie d'annoncée,se veut ambitieux. Son monde ouvert, une surface de 64 km², proposera des environnements riches et variés, avec une histoire qui ne sera pas linéaire, augmentant donc l'immersion dans cet univers post-apocalyptique. Attendu de longue date par les joueurs, qui étaient sous le charme du premier opus, GSC Game World ne souhaite pas décevoir la communauté avecet vient d'annoncer, par l'intermédiaire d'une interview, que du contenu post-lancement serait disponible.Parmi ces choses ajoutées après la sortie,. Bien que la licence se concentre essentiellement sur l'histoire, ces modes multijoueur avaient, par le passé, été très appréciés. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle, pour celles et ceux qui aiment prolonger le plaisir après avoir terminé l'histoire, à condition que celle-ci soit bonne.Pour rappel,, sur PC et Xbox Series et sera disponible dans le Xbox Game Pass. Les configurations PC ont d'ores et déjà été partagées.