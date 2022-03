Rust se dote de nombreuses améliorations visuelles

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après avoir vu débarquer la zone de l'Arctique avec la mise à jour de février, les développeurs de Rust se sont, cette fois-ci, concentrés sur les améliorations, notamment visuelles. Ainsi, de nombreux points ont été revus, pour proposer une expérience un peu plus réaliste et immersive.Par exemple,, principalement sur les bras et les mains, pour permettre des mouvements plus réalistes. La logique des mouvements a donc été modifiée et cela se verra notamment en conduisant la motoneige ou une voiture.. À la suite de cette mise à jour, la luminosité sera plus cohérente, au niveau de l'obscurité (même en pleine journée, les lieux ne seront pas très illuminés), alors que de nouveaux effets lumineux sont ajoutés, tout en modifiant l'éclairage existant. De ce fait,. Le supermarché et la station-service d'Oxum sont notamment concernés par ces modifications.Pour le reste, en plus des innombrables corrections en tout genre, sachez que la bande-son de Rust est maintenant disponible à l'achat sur Steam , pour la somme de 9,99 €, tout en étant disponible sur les plateformes de streaming, telles que Spotify et Amazon Music.Si vous souhaitez retrouver tous les détails de cette mise à jour de mars sur Rust, vous pouvez vous rendre sur le site officiel (en anglais). La prochaine mise à jour, en avril, devrait donc être un peu plus importante, avec, peut-être, l'arrivée des animaux de compagnie