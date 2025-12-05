Rust : La mise à jour navale a une nouvelle date et elle ne va pas plaire

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 décembre 2025 à 16h08
Comptant parmi les mises à jour les plus attendues du titre, la Naval Update de Rust devait être lancée début décembre. Mais les développeurs ont été contraints de repousser ses débuts de quelques mois.
Rust : La mise à jour navale a une nouvelle date et elle ne va pas plaire
Prévue à l'origine pour le 4 décembre 2025, la Naval Update de Rust est particulièrement surveillée. Elle compte emmener les survivants en haute mer en proposant des améliorations pour tout ce qui flotte, mais également une nouvelle zone instanciée et de redoutables patrouilles flottantes. Mais pour la première fois en 12 ans d'existence, Rust ne proposera pas de nouvelle mise à jour en décembre. 

La Naval Update de Rust finalement lancée début 2026

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Alistair McFarlane, directeur des opérations de Facepunch Studios, a publié un article la veille du lancement présumé de cette mise à jour navale. Ce dernier, intitulé « Nous avons vu trop grand », est accompagné d'une nouvelle qui va décevoir les joueurs. Afin de garantir le meilleur contenu possible et pour finaliser au mieux les derniers détails de cette mise à jour ambitieuse, son lancement est officiellement décalé au 5 février 2026

Un report de 2 mois n'est pas anodin, mais il est lié à deux détails simples. Facepunch Studios ne veut pas limiter les joueurs dans leur exploration. Le directeur souhaite également éviter aux équipes de passer la période des fêtes de fin d'année à corriger de trop nombreux bugs
Nous aurions pu le sortir précipitamment et croiser les doigts, en espérant qu'il fonctionne correctement à grande échelle, ou nous avons préféré faire une pause, prendre le temps de réfléchir et éviter de déployer une mise à jour susceptible de paralyser les serveurs pendant la période la plus chargée de l'année.

Une volonté de peaufiner ce lancement très attendu et quelques surprises prévues d'ici la fin de l'année

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Cette prudence à l'égard du lancement de la mise à jour navale est également liée à un souci de qualité. Rust reste à ce jour le jeu de survie le plus joué sur Steam. Proposer un contenu bâclé pourrait décevoir cette communauté de joueurs fidèles, d'autant que le titre continue de captiver le public, même sans cette mise à jour très attendue. 

Alistair McFarlane précise dans ce même article que : « Nous allons continuer à travailler sur les performances et la finition, nous allons peaufiner le tout et nous ferons en sorte que, lors de sa sortie, le jeu soit stable et amusant ». D'ailleurs, décembre n'est pas terminé et Rust recevra le 18 décembre prochain sa mise à jour de Noël afin que les joueurs puissent patienter en profitant d'une touche de magie.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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