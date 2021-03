Rust : Comment participer à la bêta sur console ?

Participer à la bêta de Rust sur PS4 et Xbox One

Rust arrivera sur les consoles PlayStation 4 et Xbox One en 2021, et Facepunch vient de publier un court teaser, suggérant que sa sortie était proche. Mieux encore, nous venons d'apprendre qu', afin que l'expérience soit la meilleure possible lors de son lancement final.Si vous souhaitez tester en avant-première cette version console, vous pouvez donc le faire par le biais de la bêta, mais sachez que votre accès n'est pas garanti. La chance est effectivement un facteur important, puisque les accès se distribuent aléatoirement, parmi celles et ceux qui se sont inscrits sur le site officiel. Vous devez donc vous rendre ici , puis enregistrer votre mail et quelques autres informations, comme votre nom et votre plateforme. Si la chance est de votre côté, vous recevrez un mail vous indiquant que vous avez été sélectionné et les instructions à suivre pour y participer.Sachez que, ce qui laisse un mois de test aux joueurs afin de déceler de potentiels bugs. La sortie de Rust sur console pourrait se faire dans la foulée, en avril ou en mai.Notez que les développeurs ne permettent pas de partager le contenu de cette bêta, puisqu'elle ne représentera pas le résultat final. Si vous êtes sélectionné, vous ne pourrez donc pas partager votre aventure sur les réseaux sociaux ou Twitch, et devrez garder le tout confidentiel. Enfin, Facepunch explique que, bien que la bêta soit jouable sur PS5 et Xbox Series par le biais de la rétrocompatibilité, plusieurs problèmes pourraient survenir puisque « la mise en œuvre n'est pas terminée ». Toutes les informations relatives à cette bêta sont disponibles dans une FAQ