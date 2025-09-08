Rust modifie un détail sur les armes à feu qui change tout

Chaque mois, Rust a droit à une mise à jour qui contribue à rendre son monde toujours plus vivant. Si elle reste moins importante que la très attendue mise à jour navale, celle-ci amène une nouveauté qui renforce l'immersion.
Rust
a eu un été assez chargé. Entre l'amélioration du système de missions et le retour du mode Hardcore,
le jeu de survie n'a pas manqué d'arguments pour captiver les joueurs. Mais le titre de Facepunch Studios ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La dernière mise à jour en date reste moins importante que ses aînées mais elle apporte avec elle des conséquences potentiellement bouleversantes sur le jeu
. Pour bien comprendre, il faut regarder du côté des armes à feu.
Trois portées différentes pour le son des armes à feu de Rust
Indispensables pour survivre face aux menaces et pour éliminer des joueurs adverses, les armes à feu dans Rust sont divisées en plusieurs catégories. Mais malgré leurs caractéristiques, toutes avaient un point commun : les joueurs entendaient les tirs effectués sur une portée fixe d'environ 350 mètres
. Désormais, il existe trois niveaux distincts pour l'audibilité des coups de feu. Les armes plus petites, comme les pistolets, les mitraillettes et les fusils à pompe, ont le rayon le plus court avec 400 m d'audibilité. Pour les fusils d'assaut, les joueurs pourront les entendre jusqu'à 500 m de distance. Enfin, les miniguns et les fusils longue distance ont un rayon d'audibilité de 600 mètres. Concrètement, plus l'arme utilisée sera lourde, plus les autres joueurs pourront vous entendre de loin.
Une petite nouveauté difficile à mettre en place d'après les équipes de Facepunch Studios
Dans un billet publié sur Steam, l'un des développeurs explique que « La portée réseau dans Rust est constituée de grilles. Ces grilles ont une taille fixe et peuvent être ajustées par les propriétaires de serveurs. Elles sont parfois réduites sur les serveurs communautaires très peuplés afin de réduire la charge réseau. La réduction de ces grilles réduit également des éléments tels que le son des armes. Cela donne une impression d'espace et de confinement. »
Ce système de grille a compliqué la mise en place de ce détail. Cependant, les équipes de développement ont tenu à l'intégrer car cela permet désormais d'entendre au loin des fusillades ou des attaques. Cela rend les serveurs plus vivants et les joueurs plus méfiants quand un coup de feu résonne
à plusieurs centaines de mètres.
Rappelons que Rust est jouable sur la plupart des supports (y compris sur Mac et Linux).
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