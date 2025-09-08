Rust modifie un détail sur les armes à feu qui change tout

Chaque mois, Rust a droit à une mise à jour qui contribue à rendre son monde toujours plus vivant. Si elle reste moins importante que la très attendue mise à jour navale, celle-ci amène une nouveauté qui renforce l'immersion.

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Trois portées différentes pour le son des armes à feu de Rust

Désormais, il existe trois niveaux distincts pour l'audibilité des coups de feu.

Les armes plus petites, comme les pistolets, les mitraillettes et les fusils à pompe, ont le rayon le plus court avec 400 m d'audibilité. Pour les fusils d'assaut, les joueurs pourront les entendre jusqu'à 500 m de distance. Enfin, les miniguns et les fusils longue distance ont un rayon d'audibilité de 600 mètres. Concrètement, plus l'arme utilisée sera lourde, plus les autres joueurs pourront vous entendre de loin.



Une petite nouveauté difficile à mettre en place d'après les équipes de Facepunch Studios



Dans un billet publié sur Steam , l'un des développeurs explique que « La portée réseau dans Rust est constituée de grilles.

Ces grilles ont une taille fixe et peuvent être ajustées par les propriétaires de serveurs. Elles sont parfois réduites sur les serveurs communautaires très peuplés afin de réduire la charge réseau. La réduction de ces grilles réduit également des éléments tels que le son des armes.



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Cela donne une impression d'espace et de confinement. »