Rust : Le mode Hardcore revient dans une version encore plus réaliste

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 août 2025 à 18h37
La mise à jour d'août de Rust ramène le mode Hardcore dans une version repensée, tout en ajoutant de nombreuses améliorations pour tous les joueurs.
Rust : Le mode Hardcore revient dans une version encore plus réaliste
Facepunch vient de déployer la mise à jour d'août 2025 de Rust, baptisée Harder Core. Ce patch marque le retour du mode Hardcore dans une version plus immersive et punitive, accompagnée d'optimisations, de nouveaux outils et de changements de gameplay pour tous les modes.

Le mode Hardcore de Rust encore plus intense

Facepunch présente ce retour comme une « nouvelle manière de vivre Rust », avec plusieurs ajustements demandés par la communauté. Le mode pourrait ne pas rester populaire éternellement, mais les développeurs souhaitent observer les retours des joueurs afin de guider les futures mises à jour.

Parmi les nouveautés importantes de cette mise à jour du mode Hardcore de Rust, notons :
  • Brouillard de guerre : la carte est masquée à l'apparition et se révèle au fur et à mesure de l'exploration.
  • Nouvelle boussole portable : seule façon de se repérer, les marqueurs HUD étant désactivés.
  • Interdiction de fabriquer ou rechercher des armes à feu : seules les armes trouvées peuvent être utilisées, mais elles restent réparables.
  • Coûts de fabrication des munitions multipliés par 5.
  • Temps de réapparition allongés : 15 minutes pour les sacs de couchage, 10 pour les lits.
  • Coûts d'entretien doublés pour encourager des bases plus compactes.
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Changements pour tous les joueurs

En dehors du mode Hardcore, la mise à jour ajoute de nombreuses choses comme le fait que les miniguns des tourelles et hélicoptères se mettent à tourner avant de tirer. De plus, les statistiques d'armes s'actualisent en direct selon les accessoires équipés, tandis que le détecteur de métaux permet désormais de retrouver des équipements enterrés pendant 24 h après leur disparition. Enfin, de nouveaux raccourcis pour placer et effacer des marqueurs sur la carte sont introduits. 

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Optimisations et refonte des menus

Facepunch annonce un chargement jusqu'à 65 % plus rapide et une réduction de 10 à 20 % de l'utilisation mémoire, de quoi faire plaisir aux joueurs ayant une configuration PC plus petite. Les menus bénéficient d'une nouvelle barre de navigation, d'aperçus de cartes de serveurs, d'une boutique repensée, d'un visualiseur de skins et d'un inventaire plus clair.

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Les paramètres sont désormais classés par catégories avec une barre de recherche. La roue des gestes adopte un système glisser-déposer, tandis que de nouveaux nuages volumétriques et un brouillard localisé par biome améliorent l'atmosphère et la météo dynamique.

La mise à jour d'août de Rust est dès maintenant disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez retrouver tous les changements sur le site officiel.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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