Rust passe en mode « ferme » avec sa mise à jour d'octobre

Vous avez toujours voulu créer votre propre élevage, produire de la laine et du lait dans Rust ? Alors la mise à jour mensuelle du titre est faite pour vous !

Pour survivre dans le monde de Rust, il faut être bien équipé, avoir un abri mais aussi se nourrir. S'il est possible de cultiver des pommes de terre, de récolter des citrouilles ou du maïs, la viande est plus difficile à obtenir. Il faut pêcher les poissons ou chasser divers animaux afin de récupérer leur viande.

Mais la mise à jour d'octobre 2026 va faciliter l'obtention de viande dans le jeu de survie. En effet, l'élevage (une nouveauté très attendue par les joueurs) fait enfin ses débuts en jeu. Vous pourrez donc prendre soin de nouveaux animaux dans vos fermes et exploiter leurs ressources.

Des bœufs, des moutons, du lait et de la laine

La mise à jour « Livestock » permet aux joueurs de prendre soin de bœufs, de vaches et de moutons. Pour cela, vous aurez deux options : trouver ces animaux dans la nature et les ramener à votre domaine avec une corde ou acheter des petits à un PNJ vendeur situé près des écuries. Une fois les animaux ramenés, vous pourrez leur construire des enclos avec les plans de clôtures, portails et abreuvoirs proposés dans cette mise à jour.

Les animaux que vous élevez pourront donner du fumier, de la laine et du lait que vous pourrez récolter. Le lait peut être consommé tel quel, transformé ou ajouté à certaines recettes. Tandis que la laine peut être vendue aux marchands des écuries. Comme tous les autres animaux, bovins et moutons peuvent aussi être dépecés pour récupérer du cuir, de la graisse, de la viande ou des os.

Mais l'une des nouveautés notables de la mise à jour Livestock est l'optimisation de l'élevage en effectuant des croisements et de la reproduction.

Créer le meilleur élevage de Rust en utilisant les caractéristiques génétiques des animaux

De la même manière que les plantes, les animaux de Rust possèdent leur propre système de génétique et de besoins à gérer. En combinant de bons animaux, les joueurs pourront créer un élevage plus résistant, plus productif et plus encore. Cependant, il faut garder en tête que les béliers et les taureaux sauvages (plus susceptibles de posséder de bons gènes) peuvent se montrer agressifs.

En plus des nouveautés liées à l'élevage, la nouvelle mise à jour de Rust inclut de nouvelles améliorations et de nouvelles salles de butin alimentées par le réseau électrique. N'attendez plus pour les découvrir. La mise à jour Livestock est déjà disponible dans Rust et si vous souhaitez découvrir le titre, sachez qu'il est actuellement en promotion dans le cadre des soldes d'automne de Steam.