Rust : Les véhicules arrivent bientôt

Facepunch a annoncé que les joueurs seront prochainement en mesure de fabriquer leurs propres voitures dans Rust.

Les véhicules arrivent sur Rust

En constante évolution depuis sa sortie en décembre 2013,. Chaque mois, ou presque, Facepunch propose à sa communauté une mise à jour ajoutant du contenu inédit. Très bientôt, une nouvelle fonctionnalité majeure fera son arrivée,Comme nous pouvons le voir lors de la présentation de ces véhicules,: une voiture, un minibus et un camion, chacun ayant son propre châssis. Plusieurs éléments seront à créer ou à trouver dans l'univers, réparti en trois catégories : Tiers 1, 2 et 3. Tous les modules pourront être réparés, et si l'un d'entre eux n'est plus utilisable, alors le véhicule ne fonctionnera plus. De nombreux éléments seront à gérer par les joueurs, comme le poids, le rangement, un réservoir plus ou moins grand, bref,. Notez qu'il sera possible de faire des échanges de pièces.Étant donné qu'il s'agit de quelque chose d'assez conséquent, il faudra passer par les serveurs de test pour y avoir accès avant sa sortie finale, et sélectionner « Aux1 ». Après quelques semaines de tests, les véhicules feront leur arrivée sur les serveurs live. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site officiel Pour rappel, Rust est disponible sur PC, via Steam, depuis décembre 2013, et le sera courant 2020 sur Xbox One et PS4.