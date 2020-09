Rust : Les bateaux pourront être achetés avec la MàJ Boat Vendor

Trois villages de pêcheurs de tailles différentes seront disponibles sur la carte.

Ces villages sont des zones sûres, toute action hostile causera une mort rapide.

Les bateaux ne seront plus trouvés sur les plages, mais peuvent être achetés. 250 ferrailles pour les barques, 400 pour les RHIB.

Si vous ne pouvez pas acheter de barque, vous pourrez acheter un plan d'un kayak et d'une pagaie, à fabriquer soi-même.

Dans ces villages, il sera également possible d’acheter chaque pièce d'équipement de plongée.

Les joueurs devont pouvoir profiter d'une nouvelle mise à jour, qui modifiera sans aucun doute la façon de jouer. En effet, fini les longues heures de recherches sur les rivages afin de chercher un bateau qui fonctionne,. Facepunch Studios nous apprend ainsi les grandes lignes de la prochaine mise à jour, qui implantera les « villages de pêcheurs » (fishing villages en version originale) sur la carte, au nombre de trois avec des tailles différentes.Voici ce qu'il faut savoir à propos des bateaux et des changements :Toutes ces nouveautés ont été brièvement présentées en vidéo (voir ci-dessous). Toutefois, d'autres modifications ou ajouts mineurs sont également apportés, que vous pouvez retrouver plus en détail sur le site officiel . L'une des choses les plus importantes n'est autre qu'un moniteur pourra être placé à l'intérieur de la base pour donner quelques informations sur vos objets de votre inventaire via l'application Rust+ est pour le moment disponible sur PC, mais arrivera plus tard sur Xbox One et PS4.