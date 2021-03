Rust : Le trailer « First Day » recréé en jeu

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Rust a vu le jour en décembre 2013 et, quelques jours après son lancement en accès anticipé, Facepunch Studios avait publié un trailer d'une quarantaine de secondes, intitulé « First Day », lequel résumait les activités qu'il était possible de faire dans le jeu de survie. Depuis, le titre a bien évolué et s'apprête même à sortir sur consoles, possédant par ailleurs une solide communauté.TheManFrom_Mars (Square Earth, sur YouTube) a récemment posté une vidéo, laquelle est tout simplement une reproduction en jeu du trailer « First Day », qu'il a entièrement réalisée en jeu. Comme vous pouvez le voir ci-dessous en comparant les deux vidéos, sa reproduction est quasi parfaite, en reprenant tous les codes de la bande-annonce originale, ce qui a dû demander un travail colossal. TheManFrom_Mars explique que sa vidéo est « un hommage personnel » au jeu de survie développé par Facepunch Studios.Pour rappel, les développeurs continuent d'ajouter du contenu chaque mois via des mises à jour. La communauté de Rust va prochainement s'agrandir, puisqu'une version PS4 et Xbox One sera lancée d'ici peu de temps