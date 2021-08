Rust : Facepunch dévoile Going Deep, la mise à jour sous-marine

Des donjons sous-marins, de nouveaux véhicules et de nouveaux poissons font leur apparition dans Rust

Il y a quelques mois,, créateur de contenu sur, faisait le point sur les choses susceptibles de faire leur apparition concernant le monde marin du jeu de survie. Si ce dernier avait annoncé une amélioration du biome aquatique , les choses se concrétisent puisqueEntièrement dédiée au monde des profondeurs marines,se dote désormais d'un biome aquatique beaucoup plus poussé, ajoutant un nombre assez conséquent de nouveautés et de fonctionnalités.Parmi celles-ci, l'apparition de. Ces derniers se trouvent dans l'abysse et il en existe de plusieurs tailles différentes, chacun disposant de deux points d'entrée. Vous pouvez décider de vous aventurer dans ces nouveaux donjons et espérer mettre la main sur les salles de loots. Cependant, vous devrez pour cela parvenir à résoudre certaines énigmes. Enfin, pour accéder à ces bâtisses, de petits sous-marins sont disponibles à la vente dans les magasins de bateaux, mais attention, comme les barques et autres véhicules, ils se dégraderont avec le temps.Par ailleurs, un nouvel outil et non des moindres fait son arrivée :. Comme son nom l'indique, elle permet de s'octroyer des minutes, voire des heures de détente, pour pêcher quelques poissons. Par la même occasion, 8 nouvelles espèces ont été introduites : les harengs, les anchois, les sardines, les perches jaunes, les poissons-chats, les petits requins, les saumons ainsi que les hoplostètes rouges. Pour pêcher, rien de plus simple, il vous suffit simplement de mettre un appât (alimentaire) dont la valeur sera affichée dans la composition de l'objet.Enfin,a pensé aux plus téméraires d'entre vous en ajoutant une nouvelle arme, le harpon. Il se montrera très utile si vous décidez de vous en prendre aux énormes requins se trouvant dans les profondeurs. Attention, un seul tir ne suffira pas à tuer la bête. Vous pouvez bien évidemment retrouver tous les détails de Going Deep sur le site officiel du jeu.Pour rappel, Rust est disponible sur PC.