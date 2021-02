Rust : Comment récupérer les récompenses Twitch ?

Comment avoir les Twitch Drops sur Rust ?

Liez vos comptes ici.

Cliquez sur « Activate Twitch Drops ».

Regardez un partenaire de Facepunch avec la mention « Drops Activés ».

À l'instar de nombreux autres jeux, comme Sea of Thieves , il est possible de récupérerDe manière sporadique et pour une durée limitée, il est donc parfois possible d'ajouter à son inventaire de nouveaux objets, principalement des skins, simplement en passant sur le stream d'un créateur de contenu pour participer aux Twitch Drops.Le principe est relativement simple si vous êtes un habitué du genre. Dans un premier temps, vous n'avez qu'à lier vos comptes Twitch et Steam. Vous pouvez facilement le faire sur le site officiel , à cette adresse. Cela ne devrait pas vous prendre plus de quelques minutes. Une fois l'opération effectuée et les comptes liés, vous n'avez plus qu'à vous cliquer sur « Activate Drops », pour finaliser l'opération.Ensuite, rendez-vous sur Twitch et cherchez un streamer qui a la mention « Drops activés » afin de vous assurer que vous obtiendrez bien votre récompense. Vous pouvez d'ailleurs suivre la progression à cette adresse quand une campagne est en cours, pour savoir combien de temps vous devez encore regarder avant d'obtenir un objet. Une fois récupérés, les items arrivent en jeu au bout de quelques minutes. Notez que parfois il faut regarder des streamers bien précis, c'est également sur la page de la progression que vous pourrez avoir cette information.Notez que vous n'êtes pas obligé d'être un membre Amazon Prime pour, étant donné que l'opération est ouverte à tous les joueurs.En bref, si nous devions résumer, voici comment faire pourLes développeurs lancent souvent des campagnes Twitch Drops. N'hésitez donc pas à vérifier souvent, histoire de ne pas louper ces cosmétiques exclusifs.