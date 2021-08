Rust : Comment pêcher ?

Comment pêcher dans Rust ?

Depuis la mise à jour Going Deep de Rust , vous avez désormais la possibilité de vous atteler à la pêche ! Cette activité qui est plutôt reposante va vous permettre de mettre la main sur plusieurs poissons, mais pour cela, vous devez auparavant entreprendre quelques actions. Nous allons à travers ce guide vous expliquer comment vous y prendre, et surtout, comment pêcher.Tout pêcheur qui se respecte se doit d'avoir en sa possession. Dans votre inventaire, vous trouverez peut-être de quoi en fabriquer grâce à de la nourriture. Néanmoins, vous allez avoir besoin de plusieurs types d'appâts (vers, larves), et pour cela, vous devez commencer à faire des plantations. Une fois que vous passerez à la récolte, vous aurez des chances de trouver des petites bêtes à sacrifier.Une fois vos appâts en poche,pour avoir accès à cette activité. Vous devriez pouvoir en acheter une dans. Une fois l'objet acheté, il ne vous reste plus qu'à trouver un petit endroit sympathique. Toutefois, vous devez tenir compte du lieu dans lequel vous vous trouvez : vous ne pouvez par exemple pas pêcher des poissons d'eau douce dans les océans.sont assez simplistes. Une fois dans la zone où vous désirez pêcher, dirigez votre canne à pêche au niveau de l'eau à l'aide d'un clic droit avec votre souris, puis faites un clic gauche pour lancer la ligne. Vous pouvez ajuster votre position à l'aide des touches A et D. Lorsqu'un poisson mord à l'appât, appuyez sur la touche S pour remonter votre ligne.Lors de vos parties de pêche, vous remarquerez que vous aurez accumulé plusieurs espèces, et parfois même certains déchets. Vous pouvez si vous le désirezun peu plus tard lorsque votre personnage aura faim. Par ailleurs, vous pouvez égalementces derniers pour espérer récupérer quelques objets. Enfin, si ces deux options ne vous plaisent pas,Pour rappel, Rust est disponible sur PC.