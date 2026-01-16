Le créateur de Rust propose 25 millions pour racheter New World à Amazon

Alors qu'Amazon Games a programmé la mort de son MMO New World pour 2027, une lueur d'espoir surgit d'où on ne l'attendait pas. Le directeur de Rust propose publiquement de racheter la licence pour 25 millions, porté par une conviction forte : un jeu ne devrait jamais mourir.
L'annonce a fait l'effet d'une bombe froide pour la communauté encore active sur Aeternum. Amazon Games a officiellement confirmé que l'horloge tourne désormais pour New World, fixant l'arrêt définitif des serveurs au dimanche 31 janvier 2027
. Le titre a déjà été retiré de la vente et aucune nouveauté ne sera plus développée, chose qui avait été annoncée en octobre. C'est la fin d'une aventure qui avait pourtant débuté avec des records de fréquentation historiques sur Steam. Cependant, alors que les joueurs se préparent à faire leurs adieux, une proposition commerciale aussi surprenante qu'audacieuse vient de faire surface sur les réseaux sociaux
, émanant d'un vétéran de l'industrie.
Une offre de rachat à 25 millions
Alistair McFarlane, directeur des opérations chez Facepunch Studios, les créateurs du célèbre jeu de survie Rust
, a interpellé directement Amazon Games sur la plateforme X. Dans un échange qui oscille entre la boutade et la proposition d'affaires sérieuse, il a formulé une offre chiffrée pour reprendre le flambeau de New World
.
25 millions, dernière offre @amazongames.
Si le montant exact et la devise peuvent prêter à discussion, Facepunch étant un studio britannique, la solidité financière du studio n'est plus à prouver, Rust restant l'un des titres les plus joués sur Steam une décennie après sa sortie
. Ce qui semblait être une plaisanterie en réponse à un membre de sa communauté a pris une tournure plus philosophique lorsque Alistair McFarlane a justifié sa démarche par une phrase simple mais lourde de sens, « Les jeux ne devraient jamais mourir
», affirme-t-il. Cette déclaration résonne particulièrement fort à une époque où la préservation du patrimoine vidéoludique et des expériences en ligne devient un sujet brûlant.
Donner le pouvoir à la communauté
Mais que ferait le studio derrière Rust d'un MMORPG complexe comme New World ? L'idée n'est pas de relancer une production massive de contenu officiel, mais d'appliquer la méthode qui a fait le succès de leurs propres productions, la décentralisation. Interrogé sur ses plans potentiels en cas de rachat, Alistair McFarlane a détaillé une vision qui tranche radicalement avec le modèle propriétaire d'Amazon
.
Comme pour tout ce que nous faisons chez Facepunch, il s'agit de donner le pouvoir à la communauté. Leur donner le contrôle, rendre les serveurs hébergeables publiquement. Un jeu vivra éternellement entre les mains d'une communauté dévouée.
Cette approche permettrait aux joueurs de continuer à explorer Aeternum sans dépendre des infrastructures coûteuses d'Amazon. C'est une solution de préservation élégante qui transforme un service fermé en une plateforme ouverte. L'initiative a même reçu le soutien de Simon Collins-Laflamme, co-fondateur de Hytale, qui a lui-même réussi récemment à racheter son jeu à Riot Games
, prouvant que de tels retournements de situation sont possibles dans l'industrie.
La balle est dans le camp d'Amazon
Il reste maintenant à voir si le géant américain prendra cette proposition au sérieux. Pour Amazon, New World représente un investissement technologique colossal et une propriété intellectuelle qu'ils pourraient hésiter à céder, même si le projet est destiné à la corbeille
. Cependant, pour les milliers de joueurs qui ont investi du temps dans cet univers, l'offre de Facepunch représente l'unique canot de sauvetage visible à l'horizon. Entre laisser une œuvre disparaître totalement dans le néant numérique ou accepter un chèque pour lui offrir une seconde vie communautaire, le choix moral semble évident, mais la logique corporative est souvent bien plus impénétrable
.
Réponse ces prochains mois pour voir si Amazon Games étudie l'offre, ou si New World disparaîtra définitivement.
commentaire (0)