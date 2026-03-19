RuneScape: Dragonwilds dévoile sa nouvelle mise à jour majeure, Dowdun Reach

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 mars 2026 à 18h57
Le jeu de survie RuneScape: Dragonwilds s'apprête à accueillir une mise à jour majeure. Les joueurs pourront explorer une forteresse inédite, affronter de redoutables ennemis et découvrir un tout nouveau palier d'équipement. Une mise à jour qui repousse également les limites de progression avec le retour d'une fonctionnalité très appréciée.
RuneScape: Dragonwilds dévoile sa nouvelle mise à jour majeure, Dowdun Reach
Le titre de survie et d'artisanat de Jagex continue de s'enrichir avec l'annonce d'une mise à jour majeure baptisée Dowdun Reach. Après le succès de la mise à jour Fellhollow déployée en décembre dernier, les développeurs passent à la vitesse supérieure en proposant une toute nouvelle zone à explorer sur le continent d'Ashenfall. Les amateurs d'exploration vont pouvoir se perdre dans un environnement aux teintes automnales, dissimulant une forteresse labyrinthique particulièrement hostile.

Une forteresse corrompue et de nouveaux défis dès le 31 mars

C'est donc le 31 mars 2026 que les joueurs pourront s'aventurer dans Dowdun Reach. Ce vaste bastion interconnecté est décrit par le studio comme un lieu de folie, dirigé d'une main de fer par le titan corrompu des chevaliers noirs. Ce dernier est soutenu par des forces lourdement blindées, mais aussi par une volée de dragons bleus inférieurs qui ne feront aucun cadeau aux aventuriers téméraires.

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Le bastion regorge de couloirs secrets, de factions éclatées prêtes à en découdre et de quêtes secondaires pour enrichir l'expérience de survie. Que l'on soit en solitaire ou en équipe de quatre, la prudence sera de mise.

Le retour emblématique du niveau 99 et du mithril

L'une des nouveautés les plus excitantes de cette mise à jour reste l'augmentation du niveau maximum. Toutes les compétences peuvent désormais atteindre le niveau 99, une étape symbolique qui marque l'arrivée des fameuses capes de compétence. Bien que certaines compétences soient encore en cours de développement, cette hausse du plafond permet aux joueurs de ne pas gaspiller leur expérience. Le contenu ajouté ultérieurement sera débloqué de manière rétroactive.

Du côté de l'arsenal, la rareté de l'équipement franchit un nouveau cap avec l'introduction du mithril. Les mineurs pourront extraire ce précieux métal dans les veines de la forteresse pour forger huit nouvelles armes, dont une grande hache et une épée à deux mains. Les archers ne sont pas en reste avec l'arc court et l'arc long en érable, tout comme les mages qui pourront revêtir les célèbres robes mystiques. Enfin, une armure inédite confectionnée à partir de peau de dragon bleu fait également son apparition.

Miniature vidéo

Rappelons que Jagex a d'ores et déjà dévoilé une feuille de route ambitieuse pour 2026, avec la prochaine étape cet été normalement et l'ouverture des Sables d'Umbral. Quoi qu'il en soit, les développeurs écoutent attentivement le retour des joueurs, et prennent le soin d'améliorer l'expérience, toujours en accès anticipé. RuneScape: Dragonwilds est à retrouver sur Steam pour la somme de 29,99 €.
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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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