RuneScape: Dragonwilds dévoile sa nouvelle mise à jour majeure, Dowdun Reach



le 19 mars 2026 à 18h57 Publié par Corentin Rimbert le 19 mars 2026 à 18h57

Le jeu de survie RuneScape: Dragonwilds s'apprête à accueillir une mise à jour majeure. Les joueurs pourront explorer une forteresse inédite, affronter de redoutables ennemis et découvrir un tout nouveau palier d'équipement. Une mise à jour qui repousse également les limites de progression avec le retour d'une fonctionnalité très appréciée.