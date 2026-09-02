Game Pass : Les jeux qui arrivent en septembre 2026

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 septembre 2026 à 10h14
Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de septembre 2026.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en septembre 2026

Comme vous le savez probablement déjà, très régulièrement, c'est-à-dire tous les mois, le Game Pass se dote de nouveaux titres. D'ailleurs, il y a très peu de temps, Microsoft a dévoilé les nouveaux jeux qui vont intégrer le catalogue du Game Pass, en septembre 2026. De plus, la firme en a profité pour révéler les jeux qui quitteront le Game Pass, dans les prochaines semaines.

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Les nouveaux jeux Game Pass pour septembre 2026

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Les joueurs et les joueuses, qui possèdent un abonnement actif au Game Pass, vont pouvoir découvrir de nouveaux jeux sur consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series) mais aussi sur PC, en septembre 2026. Mais, sans plus tarder, voici la liste des jeux qui débarquent sur le Game Pass, dans les semaines à venir. À chaque fois, nous vous précisons les plateformes concernées et nous vous indiquons la date d'arrivée dudit jeu dans le catalogue.

Jeu
 Date d'arrivée Plateforme(s) Abonnement(s)
Speedrunners 2: King of Speed 3 septembre Cloud, XBOX Series, PC Ultimate, PC Game Pass
Dice a Million 4 septembre Cloud, XBOX Series, Handheld, PC Ultimate, PC Game Pass
Call of Duty: Black Ops Cold War 8 septembre Cloud, Console et PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
The Royal Writ 10 septembre Cloud, XBOX Series, Handheld, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage 10 septembre Cloud, XBOX Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass
RuneScape: Dragonwilds 15 septembre Cloud, XBOX Series, PC Ultimate, Premium, PC Game Pass

Comme toujours, l'article sera mis à jour dès que Microsoft annoncera d'autres mouvements pour le mois de septembre 2026 en ce qui concerne le catalogue du Game Pass.

Miniature vidéo

Qu'est-ce que le Game Pass ?

Le Game Pass permet aux joueurs et aux joueuses d'accéder, entre autres, à un catalogue de jeux qui est régulièrement étoffé. Plusieurs abonnements sont proposés en fonction de votre plateforme, c'est-à-dire PC ou bien consoles Xbox (Xbox One et Xbox Series).

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Il existe différents abonnements, avec des avantages divers : la formule Essential, qui est à 8,99 € par mois, mais aussi la Premium, affichée à 12,99 € par mois. En outre, les joueurs et les joueuses peuvent opter pour la formule Ultimate, dont le prix est de 20,99 € par mois (tarif modifié en avril 2026, 26,99 € avant changement).

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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