RuneScape: Dragonwilds est-il cross-play ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 septembre 2026 à 14h37
Si vous vous demandez si RuneScape: Dragonwilds dispose de la fonctionnalité cross-play, sachez que nous vous partageons la réponse.
RuneScape: Dragonwilds est-il cross-play ?

Développé ainsi qu'édité par le studio Jagex, RuneScape: Dragonwilds est un jeu de survie en monde ouvert avec une forte dimension multijoueur. De ce fait, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses s'interrogent au sujet du titre et se demandent notamment si RuneScape: Dragonwilds est cross-play. Une question qui trouve sa réponse dans ce qui suit.

RuneScape: Dragonwilds est-il cross-play ?

runescape-dragonwilds-dragon

Avant tout, rappelons que la fonctionnalité cross-play donne aux joueurs et aux joueuses l'opportunité de jouer ensemble, et ce, peu importe la plateforme utilisée. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, d'ailleurs, de plus en plus présente sur les jeux disposant d'un aspect multijoueur. Pour vous citer quelques exemples de titres cross-play, nous pouvons convoquer Fortnite, Rocket League ou encore les différents opus Call of Duty.

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Dans le cas du jeu du studio Jagex, sachez que RuneScape: Dragonwilds possède bel et bien la fonctionnalité cross-play, et ce, depuis sa sortie en version 1.0 et le lancement de ses portages. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, les joueurs évoluant sur consoles (PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2) peuvent parcourir l'aventure avec des personnes étant sur PC. L'inverse étant également vrai. Cette nouvelle ravira à coup sûr la communauté, et plus précisément celles et ceux qui comptent se plonger dans cette aventure prenant place sur le continent d'Ashenfall avec leur(s) ami(s).

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Rappelons, en guise de conclusion, que RuneScape: Dragonwilds est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Au moment où nous écrivons ces lignes, le titre est également présent dans le catalogue Game Pass et PS Plus (cela peut changer dans les mois à venir).

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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