Runescape: Dragonwilds frappe un grand coup avec l'arrivée très attendue des montures

Runescape Dragonwilds déploie sa première mise à jour majeure, Fellhollow. Au programme : une région marécageuse impitoyable, l'arrivée attendue des montures et une mécanique de farming magique. Jagex transforme l'expérience de survie avec des défis toxiques et un boss draconique redoutable.

Un enfer toxique digne des Souls-like

Le défi d'Imaru et l'arrivée des montures

Une touche de magie dans l'agriculture

Si vous pensiez tout connaître de l'univers de Giélinor,. Oubliez le confort du MMORPG classique, ici, c'est votre instinct de survie qui prime. Avec l'extension, Jagex ne se contente pas d'ajouter du contenu, il redéfinit l'atmosphère même du jeu en plongeant les aventuriers dans une région où la pourriture règne en maître.Fellhollow n'est pas une simple zone forestière supplémentaire.. L'ambiance y est oppressante et rappelle immédiatement les marais empoisonnés les plus célèbres du jeu vidéo, comme le Hameau du Crépuscule ou le Lac Putréfié. Jagex ne cache d'ailleurs pas ses inspirations et propose un environnement hostile où chaque pas peut être fatal. Ce n'est pas seulement un décor,, transformant l'exploration en une lutte acharnée contre l'environnement lui-même.Outre les ennemis venimeux qui peuplent ces terres désolées, les joueurs devront composer avec une nouvelle mécanique centrale :. Ce statut particulier agit comme une arme à double tranchant. D'un côté, il offre la Vue de la Faille, permettant de percevoir des chemins spectraux invisibles aux yeux des vivants et de découvrir des secrets enfouis. De l'autre, il active le Regard d'Imaru, attirant inévitablement l'attention d'une entité redoutable.Cette mécanique de risque et récompense culmine avec la présence d'Imaru,. Ce dragon gardien corrompu. La Mort elle-même a désigné le joueur pour briser la malédiction qui afflige la créature, ce qui se traduira par un combat de boss en plusieurs phases particulièrement exigeant. Les développeurs promettent cependant queHeureusement, tout n'est pas que souffrance dans Fellhollow. La mise à jour introduit enfin une fonctionnalité réclamée par la communauté :. Le célèbre Terrorbird, bien connu des vétérans de Runescape comme monture des gnomes, fait son entrée. Bien qu'ils aient l'air féroces,. D'autres montures sont prévues pour les futures mises à jour.Enfin, Jagex intègre une compétence emblématique de la franchise :, mais avec une touche adaptée à l'ambiance sorcière de. Il ne s'agira pas simplement de planter des choux,Cette mise à jour massive est d'ores et déjà disponible sur Steam, offrant une raison solide aux amateurs de survie de se plonger ou de replonger dans cette déclinaison singulière de