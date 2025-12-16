Runescape: Dragonwilds frappe un grand coup avec l'arrivée très attendue des montures

Runescape Dragonwilds déploie sa première mise à jour majeure, Fellhollow. Au programme : une région marécageuse impitoyable, l'arrivée attendue des montures et une mécanique de farming magique. Jagex transforme l'expérience de survie avec des défis toxiques et un boss draconique redoutable.
Si vous pensiez tout connaître de l'univers de Giélinor, RuneScape: Dragonwilds s'efforce de brouiller les pistes avec sa toute première mise à jour majeure
. Oubliez le confort du MMORPG classique, ici, c'est votre instinct de survie qui prime. Avec l'extension Fellhollow
, Jagex ne se contente pas d'ajouter du contenu, il redéfinit l'atmosphère même du jeu en plongeant les aventuriers dans une région où la pourriture règne en maître.
Un enfer toxique digne des Souls-like
Fellhollow n'est pas une simple zone forestière supplémentaire. C'est une région en décomposition, rongée par ce que les développeurs nomment le « Wither Rot »
. L'ambiance y est oppressante et rappelle immédiatement les marais empoisonnés les plus célèbres du jeu vidéo, comme le Hameau du Crépuscule ou le Lac Putréfié. Jagex ne cache d'ailleurs pas ses inspirations et propose un environnement hostile où chaque pas peut être fatal. Ce n'est pas seulement un décor, c'est une menace constante qui pèse sur le joueur
, transformant l'exploration en une lutte acharnée contre l'environnement lui-même.
Outre les ennemis venimeux qui peuplent ces terres désolées, les joueurs devront composer avec une nouvelle mécanique centrale : la Faille de l'Âme
. Ce statut particulier agit comme une arme à double tranchant. D'un côté, il offre la Vue de la Faille, permettant de percevoir des chemins spectraux invisibles aux yeux des vivants et de découvrir des secrets enfouis. De l'autre, il active le Regard d'Imaru, attirant inévitablement l'attention d'une entité redoutable.
Le défi d'Imaru et l'arrivée des montures
Cette mécanique de risque et récompense culmine avec la présence d'Imaru, le Mangeur d'Âmes
. Ce dragon gardien corrompu représente le boss final de cette mise à jour
. La Mort elle-même a désigné le joueur pour briser la malédiction qui afflige la créature, ce qui se traduira par un combat de boss en plusieurs phases particulièrement exigeant. Les développeurs promettent cependant que le butin sera à la hauteur de la souffrance endurée
.
Heureusement, tout n'est pas que souffrance dans Fellhollow. La mise à jour introduit enfin une fonctionnalité réclamée par la communauté : les montures
. Le célèbre Terrorbird, bien connu des vétérans de Runescape comme monture des gnomes, fait son entrée. Bien qu'ils aient l'air féroces, ces oiseaux géants s'avèrent dociles et faciliteront grandement la traversée de ces terres hostiles
. D'autres montures sont prévues pour les futures mises à jour.RuneScape: Dragonwilds
Une touche de magie dans l'agriculture
Enfin, Jagex intègre une compétence emblématique de la franchise : l'agriculture
, mais avec une touche adaptée à l'ambiance sorcière de Dragonwilds
. Il ne s'agira pas simplement de planter des choux, mais de cultiver des variantes enchantées essentielles à la boucle de survie
.
Cette mise à jour massive est d'ores et déjà disponible sur Steam, offrant une raison solide aux amateurs de survie de se plonger ou de replonger dans cette déclinaison singulière de l'univers Runescape
.
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