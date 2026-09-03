RuneScape: Dragonwilds fait un cadeau inattendu aux joueurs pour sa sortie finale

Alors que la majorité des jeux vidéo voient leur prix grimper à la fin de leur accès anticipé, Jagex prend le marché à contre-pied. Pour remercier sa communauté fidèle, le studio annonce que le tarif de RuneScape: Dragonwilds restera inchangé pour son lancement définitif, malgré les plans initiaux.

L'industrie du jeu vidéo nous a habitués à une règle presque immuable. Lorsqu'un titre quitte sa phase d'accès anticipé pour atteindre sa version finale, son prix augmente systématiquement, ce qui est logique puisque le contenu est souvent bien plus conséquent. Pourtant, Jagex a décidé de ne pas le faire, en dépit des plans initiaux qui annonçaient une augmentation lors de la sortie de la 1.0 de RuneScape: Dragonwilds. Une excellente nouvelle, qui témoigne d'une volonté de replacer les joueurs au centre des préoccupations commerciales.

Un geste rare dans l'industrie du jeu vidéo

En règle générale, les développeurs justifient la hausse de prix lors du passage en version 1.0 par l'ajout de contenu massif et la finalisation de l'expérience globale. Les joueurs de la première heure bénéficient ainsi d'un tarif préférentiel en échange de leurs retours constructifs. Jagex, cependant, adopte une philosophie radicalement différente.

Le tarif de RuneScape: Dragonwilds restera figé à son prix initial, à savoir 29,99 €, et ce même après son lancement officiel. Cette initiative vise avant tout à saluer la fidélité d'une communauté qui fait vivre la licence depuis un quart de siècle. Le studio britannique refuse de pénaliser financièrement ceux qui ont préféré attendre que l'aventure soit complète avant de se lancer.













Une lettre d'amour aux joueurs

Dans un communiqué officiel publié sur Steam, les développeurs n'ont pas caché leur émotion face au succès de cette nouvelle épopée. Ils soulignent l'importance cruciale des retours de la communauté pour façonner le monde d'Ashenfall.

Le succès de Dragonwilds est dû à la participation inestimable de nos joueurs en accès anticipé, mais aussi au soutien et à l'enthousiasme partagés par le nombre incalculable de fans qui attendent que la saga de Kuldra soit terminée avant de plonger avec nous. Nous espérons que ce petit geste contribuera à montrer notre reconnaissance infinie pour votre soutien et votre confiance.

Cette déclaration souligne une harmonie rare entre les créateurs et leur public, où les critiques constructives sur la plateforme Steam ont véritablement guidé le développement du projet depuis ses débuts. D'ailleurs, à l'heure où ces lignes sont écrites, le titre profite de 81 % d'évaluations positives.

Le futur de la saga assuré avec Luminance

La sortie de la version 1.0 ne marquera pas la fin du voyage pour RuneScape: Dragonwilds. Jagex s'engage à maintenir un rythme de mises à jour mensuelles pour accompagner la croissance du jeu. Le studio a d'ores et déjà annoncé la prochaine mise à jour majeure, sobrement baptisée Luminance, qui débarquera cet hiver.

Tout comme les ajouts de contenu mineurs, cette extension sera entièrement gratuite. Pour les plus curieux, l'avenir à long terme de la franchise sera dévoilé très bientôt. Les équipes donnent rendez-vous aux fans lors du sommet RuneFest le 3 octobre prochain, un événement qui promet de lever le voile sur les plans prévus pour 2027 et sur la prochaine grande saga narrative d'Ashenfall.

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La sortie de l'accès anticipé, et donc l'arrivée de la 1.0 est programmée pour le 15 septembre prochain.