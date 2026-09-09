PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de septembre 2026, la sélection est plutôt bonne

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 septembre 2026 à 17h42
PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de septembre 2026.
PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de septembre 2026, la sélection est plutôt bonne

Pour rappel, en 2022, PlayStation a lancé sa nouvelle formule PlayStation Plus (autrement dit « PS Plus »). Depuis, les joueurs et les joueuses qui évoluent sur PS4 ou bien PS5 ont le choix entre trois abonnements distincts, avec divers avantages. Celles et ceux qui ont opté pour l'abonnement PS Plus Extra ou PS Plus Premium ont, par exemple, accès à un catalogue de jeux se renouvelant chaque mois.

D'ailleurs, sachez que PlayStation a, récemment, annoncé les jeux qui rejoignent le catalogue PS Plus Extra et PS Plus Premium en septembre 2026.

Jeux PS Plus Extra et PS Plus Premium de septembre 2026

runescape-dragonwilds-dragon

Au cours du mois de septembre 2026, les joueurs et les joueuses qui possèdent un abonnement actif au PS Plus Extra ou au PS Plus Premium vont pouvoir découvrir de nouveaux titres PS4 et PS5. Mais, sans plus tarder, voici les jeux qui arrivent dans les catalogues PS Plus Extra, le 15 septembre 2026

Jeu
 Plateforme(s) Abonnement
RuneScape: Dragonwilds PS5 Extra et Premium
WWE 2K26 PS5 Extra et Premium
Ball x Pit PS5 Extra et Premium
Date Everything! PS5 Extra et Premium
Slitterhead PS4 et PS5 Extra et Premium
Ninja Gaiden: Ragebound PS4 et PS5 Extra et Premium
Dungeons of Hinterberg PS4 et PS5 Extra et Premium
Sniper Elite: Resistance PS4 et PS5 Extra et Premium
Mega Man X Command Mission PS4 et PS5 Premium
Metro Redux PS4 Premium

Miniature vidéo

Les abonnements PlayStation Plus 

playstation-plus-visuel
En souscrivant à l'abonnement PlayStation Plus Essential, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer, tous les mois, plusieurs jeux, qui sont donc offerts, et ont également le droit à des réductions exclusives dans le PlayStation Store ou bien du contenu exclusif pour certains titres. Cet abonnement permet également de profiter du multijoueur en ligne. L'abonnement PlayStation Plus Essential est, actuellement, à 8,99 € par mois, 24,99 € pour trois mois et 71,99 € pour l'année.

L'abonnement PlayStation Plus Extra est affiché au tarif de 13,99 € par mois. Celui-ci donne, notamment, accès à un catalogue de jeux, renouvelé régulièrement, ainsi qu'à des réductions exclusives, la Collection PlayStation Plus et inclut Ubisoft+ Classics. Sans oublier, les avantages du PS Plus Essential.

Chargement du sondage...

0 votant

Celles et ceux abonnés au PlayStation Plus Premium (dont le prix est de 16,99 € par mois et 151,99 € pour 12 mois) bénéficient du même contenu que les joueurs possédant l'abonnement PlayStation Plus Extra et ont, en plus, accès à des versions d'essai et au catalogue des jeux dits « classiques ».

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

RuneScape: Dragonwilds fait un cadeau inattendu aux joueurs pour sa sortie finale
RuneScape: Dragonwilds 03 septembre 2026

RuneScape: Dragonwilds fait un cadeau inattendu aux joueurs pour sa sortie finale

Alors que la majorité des jeux vidéo voient leur prix grimper à la fin de leur accès anticipé, Jagex prend le marché à contre-pied. Pour remercier sa communauté fidèle, le studio annonce que le tarif de RuneScape: Dragonwilds restera inchangé pour son lancement définitif, malgré les plans initiaux.
Game Pass : Les jeux qui arrivent en septembre 2026
RuneScape: Dragonwilds 02 septembre 2026

Game Pass : Les jeux qui arrivent en septembre 2026

Retrouvez la liste complète des jeux qui arrivent dans le Game Pass, au cours du mois de septembre 2026.
RuneScape: Dragonwilds annonce des éditions physiques pour consoles avec une date
RuneScape: Dragonwilds 29 juillet 2026

RuneScape: Dragonwilds annonce des éditions physiques pour consoles avec une date

RuneScape: Dragonwilds a annoncé une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui apprécient les versions physiques.

commentaire (0)