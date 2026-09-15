RuneScape: Dragonwilds : La liste complète des trophées et des succès
le 15 septembre 2026 à 15h54
Sorti en version 1.0 et s'étant doté de portages sur console, RuneScape: Dragonwilds possède, comme la plupart des autres jeux, plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre de Jagex doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Dès lors, dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de RuneScape: Dragonwilds.
La liste des trophées et succès de RuneScape: Dragonwilds
Pour décrocher le 100 % ou Platine de RuneScape: Dragonwilds, qui est nommé « Légende d'Ashenfall », les joueurs et les joueuses doivent combattre différents boss, mais aussi effectuer des actions bien précises au cours de leur aventure. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de RuneScape: Dragonwilds (attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :
|Trophée
|Action
|Tueur de dragons
|Vaincre Velgar
|Les Hauts des Morts-vivants
|Vaincre Imaru
|Forteresse des chevaliers noirs
|Vaincre le titan Chevalier noir
|Sables ardents
|Vaincre Fuzan
|Régicide
|Vaincre la reine Kuldra
|Travail saisonnier
|Terminer 3 quêtes secondaires dans Brynmoor
|La lune est levée
|Terminer 3 quêtes secondaires dans Ghornfell
|La faucheuse est moi
|Terminer 3 quêtes secondaires dans Fellhollow
|Adieu, mages, chevaliers, démons...
|Terminer 3 quêtes secondais dans Dowdun Reach
|Gros bras d'Ichtlarin
|Terminer 3 quêtes secondaires dans les Sables d'ombre
|Poulet frit au feu de Doric
|Tuer un poulet avec une boule de feu
|Je ne crois pas !
|Parer une attaque
|Ça brûle !
|Toucher un ennemi avec une attaque magique de feu
|Droit au cœur
|Toucher un ennemi avec des tirs en rafale
|Bonne pioche
|Extraire du minerai
|Et que ça bûche
|Abattre un arbre
|À la fin de l'envoi, j'écrase !
|Fabriquer une arme
|À l'abri
|Construire une base et revendiquer un lit
|Cuisinier du dimanche
|Cuisiner de la nourriture
|J'en ai rune !
|Fabriquer une rune
|Hommage à Fred
|Planter une graine
|As de la mouche
|Attraper un poisson
|Menu de la criée
|Manger un repas à base de poisson
|Vainqueur de médaille
|Décrocher votre première médaille d'or
|Plus ça brille, plus ça coupe
|Posséder une arme enchantée et aiguisée
|Ne faites pas attention à moi
|Forcer un ennemi à en vaincre un autre
|Chasseur sans égal
|Toucher un ennemi piégé avec une flèche améliorée
|Au nord, c'était l'explosion
|Fracturer 4 dépôts de minerai à l'aise d'une seule Rocsplosion
|L'arbre qui hache la forêt
|Abattre 3 arbres en une seule conjuration de Projection hachetrale
|Fini de bricoler
|Réparer 3 objets avec un seul Rafistolage magique
|Compas dans l'œil
|Construire en utilisant l'Œil d'Oculus
|Chef de cuisine
|Préparer un repas emblématique
|Une rune, la fortune
|Lancer le sort « Runes vers essence runique »
|N'oubliez parcelle-là !
|Moissonner 24 parcelles sans utiliser Déraciner
|Fou de pêche
|Lancer Piscyclone sur un coin de pêche déchaîné
|Affûtage
|Enchanter une arme
|Collectionneur de médaille
|Décrocher la médaille d'or dans chaque parcours
|Expert du corps à corps
|Atteindre le niveau 99 en attaque
|Disciple de Dionysius
|Atteindre le niveau 99 en magie
|Le frisson de la chasse
|Atteindre le niveau 99 en combat à distance
|Minerai-fa-sol-la-si-do
|Atteindre le niveau 99 en exploitation minière
|Fa-si-la couper
|Atteindre le niveau 99 en coupe de bois
|Quai des orfèvres
|Atteindre le niveau 99 en artisanat
|Entre 4 planches
|Atteindre le niveau 99 en construction
|Chef étoilé
|Atteindre le niveau 99 en cuisine
|Maître d'autel
|Atteindre le niveau 99 en création de runes
|Le fermier préféré de Mémé
|Atteindre le niveau 99 en agriculture
|Tactique halieutique
|Atteindre le niveau 99 en pêche
|Le cirque est en ville
|Atteindre le niveau 99 en agilité
|Que du bonus
|Bénéficier d'un bonus de nourriture, d'infusion et de potion
Rappelons, en guise de conclusion, que RuneScape: Dragonwilds est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que Nintendo Switch 2.
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