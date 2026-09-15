RuneScape: Dragonwilds : La liste complète des trophées et des succès

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 septembre 2026 à 15h54
RuneScape: Dragonwilds dispose de nombreux trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine du titre. Nous vous partageons la liste complète.
RuneScape: Dragonwilds : La liste complète des trophées et des succès

Sorti en version 1.0 et s'étant doté de portages sur console, RuneScape: Dragonwilds possède, comme la plupart des autres jeux, plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre de Jagex doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Dès lors, dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de RuneScape: Dragonwilds.

La liste des trophées et succès de RuneScape: Dragonwilds

runescape-dragonwilds-dragon

Pour décrocher le 100 % ou Platine de RuneScape: Dragonwilds, qui est nommé « Légende d'Ashenfall », les joueurs et les joueuses doivent combattre différents boss, mais aussi effectuer des actions bien précises au cours de leur aventure. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de RuneScape: Dragonwilds (attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :

Trophée Action
Tueur de dragons Vaincre Velgar
Les Hauts des Morts-vivants Vaincre Imaru
Forteresse des chevaliers noirs Vaincre le titan Chevalier noir
Sables ardents Vaincre Fuzan
Régicide Vaincre la reine Kuldra
Travail saisonnier Terminer 3 quêtes secondaires dans Brynmoor
La lune est levée Terminer 3 quêtes secondaires dans Ghornfell
La faucheuse est moi Terminer 3 quêtes secondaires dans Fellhollow
Adieu, mages, chevaliers, démons... Terminer 3 quêtes secondais dans Dowdun Reach
Gros bras d'Ichtlarin Terminer 3 quêtes secondaires dans les Sables d'ombre
Poulet frit au feu de Doric Tuer un poulet avec une boule de feu
Je ne crois pas ! Parer une attaque
Ça brûle ! Toucher un ennemi avec une attaque magique de feu
Droit au cœur Toucher un ennemi avec des tirs en rafale
Bonne pioche Extraire du minerai
Et que ça bûche Abattre un arbre
À la fin de l'envoi, j'écrase ! Fabriquer une arme
À l'abri Construire une base et revendiquer un lit
Cuisinier du dimanche Cuisiner de la nourriture
J'en ai rune ! Fabriquer une rune
Hommage à Fred Planter une graine
As de la mouche Attraper un poisson
Menu de la criée Manger un repas à base de poisson
Vainqueur de médaille Décrocher votre première médaille d'or
Plus ça brille, plus ça coupe Posséder une arme enchantée et aiguisée
Ne faites pas attention à moi Forcer un ennemi à en vaincre un autre
Chasseur sans égal Toucher un ennemi piégé avec une flèche améliorée
Au nord, c'était l'explosion Fracturer 4 dépôts de minerai à l'aise d'une seule Rocsplosion
L'arbre qui hache la forêt Abattre 3 arbres en une seule conjuration de Projection hachetrale
Fini de bricoler Réparer 3 objets avec un seul Rafistolage magique
Compas dans l'œil Construire en utilisant l'Œil d'Oculus
Chef de cuisine Préparer un repas emblématique
Une rune, la fortune Lancer le sort « Runes vers essence runique »
N'oubliez parcelle-là ! Moissonner 24 parcelles sans utiliser Déraciner
Fou de pêche Lancer Piscyclone sur un coin de pêche déchaîné
Affûtage Enchanter une arme
Collectionneur de médaille Décrocher la médaille d'or dans chaque parcours
Expert du corps à corps Atteindre le niveau 99 en attaque
Disciple de Dionysius Atteindre le niveau 99 en magie
Le frisson de la chasse Atteindre le niveau 99 en combat à distance
Minerai-fa-sol-la-si-do Atteindre le niveau 99 en exploitation minière
Fa-si-la couper Atteindre le niveau 99 en coupe de bois
Quai des orfèvres Atteindre le niveau 99 en artisanat
Entre 4 planches Atteindre le niveau 99 en construction
Chef étoilé Atteindre le niveau 99 en cuisine
Maître d'autel Atteindre le niveau 99 en création de runes
Le fermier préféré de Mémé Atteindre le niveau 99 en agriculture
Tactique halieutique Atteindre le niveau 99 en pêche
Le cirque est en ville Atteindre le niveau 99 en agilité
Que du bonus Bénéficier d'un bonus de nourriture, d'infusion et de potion

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que RuneScape: Dragonwilds est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

RuneScape: Dragonwilds est-il cross-play ?
RuneScape: Dragonwilds 15 septembre 2026

RuneScape: Dragonwilds est-il cross-play ?

Si vous vous demandez si RuneScape: Dragonwilds dispose de la fonctionnalité cross-play, sachez que nous vous partageons la réponse.
PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de septembre 2026, la sélection est plutôt bonne
RuneScape: Dragonwilds 09 septembre 2026

PS Plus Extra & Premium : Tous les jeux du mois de septembre 2026, la sélection est plutôt bonne

PlayStation a, récemment, révélé les jeux qui intégreront le catalogue du PS Plus Extra et Premium au cours du mois de septembre 2026.
RuneScape: Dragonwilds fait un cadeau inattendu aux joueurs pour sa sortie finale
RuneScape: Dragonwilds 03 septembre 2026

RuneScape: Dragonwilds fait un cadeau inattendu aux joueurs pour sa sortie finale

Alors que la majorité des jeux vidéo voient leur prix grimper à la fin de leur accès anticipé, Jagex prend le marché à contre-pied. Pour remercier sa communauté fidèle, le studio annonce que le tarif de RuneScape: Dragonwilds restera inchangé pour son lancement définitif, malgré les plans initiaux.

commentaire (0)