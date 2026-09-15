RuneScape: Dragonwilds : La liste complète des trophées et des succès

RuneScape: Dragonwilds dispose de nombreux trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le 100 % ou Platine du titre. Nous vous partageons la liste complète.

Sorti en version 1.0 et s'étant doté de portages sur console, RuneScape: Dragonwilds possède, comme la plupart des autres jeux, plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent empocher le 100 % ou Platine du titre de Jagex doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. Dès lors, dans ce qui suit, nous vous dévoilons la liste complète des trophées et succès de RuneScape: Dragonwilds.

La liste des trophées et succès de RuneScape: Dragonwilds

Pour décrocher le 100 % ou Platine de RuneScape: Dragonwilds, qui est nommé « Légende d'Ashenfall », les joueurs et les joueuses doivent combattre différents boss, mais aussi effectuer des actions bien précises au cours de leur aventure. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de RuneScape: Dragonwilds (attention, certains intitulés pourraient vous spoiler) :

Trophée Action Tueur de dragons Vaincre Velgar Les Hauts des Morts-vivants Vaincre Imaru Forteresse des chevaliers noirs Vaincre le titan Chevalier noir Sables ardents Vaincre Fuzan Régicide Vaincre la reine Kuldra Travail saisonnier Terminer 3 quêtes secondaires dans Brynmoor La lune est levée Terminer 3 quêtes secondaires dans Ghornfell La faucheuse est moi Terminer 3 quêtes secondaires dans Fellhollow Adieu, mages, chevaliers, démons... Terminer 3 quêtes secondais dans Dowdun Reach Gros bras d'Ichtlarin Terminer 3 quêtes secondaires dans les Sables d'ombre Poulet frit au feu de Doric Tuer un poulet avec une boule de feu Je ne crois pas ! Parer une attaque Ça brûle ! Toucher un ennemi avec une attaque magique de feu Droit au cœur Toucher un ennemi avec des tirs en rafale Bonne pioche Extraire du minerai Et que ça bûche Abattre un arbre À la fin de l'envoi, j'écrase ! Fabriquer une arme À l'abri Construire une base et revendiquer un lit Cuisinier du dimanche Cuisiner de la nourriture J'en ai rune ! Fabriquer une rune Hommage à Fred Planter une graine As de la mouche Attraper un poisson Menu de la criée Manger un repas à base de poisson Vainqueur de médaille Décrocher votre première médaille d'or Plus ça brille, plus ça coupe Posséder une arme enchantée et aiguisée Ne faites pas attention à moi Forcer un ennemi à en vaincre un autre Chasseur sans égal Toucher un ennemi piégé avec une flèche améliorée Au nord, c'était l'explosion Fracturer 4 dépôts de minerai à l'aise d'une seule Rocsplosion L'arbre qui hache la forêt Abattre 3 arbres en une seule conjuration de Projection hachetrale Fini de bricoler Réparer 3 objets avec un seul Rafistolage magique Compas dans l'œil Construire en utilisant l'Œil d'Oculus Chef de cuisine Préparer un repas emblématique Une rune, la fortune Lancer le sort « Runes vers essence runique » N'oubliez parcelle-là ! Moissonner 24 parcelles sans utiliser Déraciner Fou de pêche Lancer Piscyclone sur un coin de pêche déchaîné Affûtage Enchanter une arme Collectionneur de médaille Décrocher la médaille d'or dans chaque parcours Expert du corps à corps Atteindre le niveau 99 en attaque Disciple de Dionysius Atteindre le niveau 99 en magie Le frisson de la chasse Atteindre le niveau 99 en combat à distance Minerai-fa-sol-la-si-do Atteindre le niveau 99 en exploitation minière Fa-si-la couper Atteindre le niveau 99 en coupe de bois Quai des orfèvres Atteindre le niveau 99 en artisanat Entre 4 planches Atteindre le niveau 99 en construction Chef étoilé Atteindre le niveau 99 en cuisine Maître d'autel Atteindre le niveau 99 en création de runes Le fermier préféré de Mémé Atteindre le niveau 99 en agriculture Tactique halieutique Atteindre le niveau 99 en pêche Le cirque est en ville Atteindre le niveau 99 en agilité Que du bonus Bénéficier d'un bonus de nourriture, d'infusion et de potion

Rappelons, en guise de conclusion, que RuneScape: Dragonwilds est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC ainsi que Nintendo Switch 2.