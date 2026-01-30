Un million de ventes et une feuille de route colossale pour l'avenir de Dragonwilds

Jagex vient de confirmer le succès retentissant de son jeu de survie RuneScape: Dragonwilds avec un million de ventes. Le studio en profite pour dévoiler une feuille de route ambitieuse, promettant de nouvelles régions hostiles et le retour de figures emblématiques de la franchise.

L'ombre de Zamorak plane sur Dowdun Reach

Dowdun Reach verra également l'arrivée d'une toute nouvelle compétence à maximiser, puisque la Pêche fait ses débuts dans RuneScape: Dragonwilds. Le plafond global de niveau pour chaque compétence passera également à 99.

Désert mortel et conclusion épique













C'est une étape majeure pour Jagex et son incursion dans le genre survie. Le studio britannique a annoncé aujourd'hui que. Une performance commerciale solide qui s'accompagne d'une vision à long terme pour ce spin-off situé sur le continent oublié d'Ashenfall. Lors d'un sommet communautaire, les développeurs ont levé le voile surPeu avant le premier anniversaire, dès la fin du mois de mars,. Cette région montagneuse abrite une forteresse labyrinthique hantée par les Chevaliers Noirs, des adversaires bien connus des vétérans de la licence. L'objectif sera d'infiltrer ce bastion pour y dénicher les matériaux nécessaires à la fabrication d'équipements en mithril. Mais Jagex prévient,Au cœur de ces remparts, une menace bien plus grande attend les groupes d'aventuriers : les Dragons Bleus. Pour survivre à ces défis, les développeurs introduisent enfin une mécanique très attendue :Cette augmentation du niveau maximum à 99 marque un tournant, rapprochant encore davantage l'expérience de survie des racines MMO de la franchise, avec une promesse de mises à jour rétroactives pour les compétences existantes.. Fini les montagnes sombres, place à un désert impitoyable sous la coupe de Fuzan, le Général Dragon Rouge. Cette zone introduira un système environnemental dynamique où l'exposition au soleil drainera la santé des joueurs, rendant la gestion de l'ombre et du cycle jour/nuit cruciale. Outre la chaleur, il faudra affronter les élémentaires Kot'Haar et récupérer des équipements en Adamant ou les célèbres arcs en If.Enfin, Jagex voit loin et a déjà daté la conclusion de cet arc narratif.. D'ici là, le studio promet des mises à jour mensuelles mineures pour assurer la qualité de vie et l'ajout régulier de quêtes, toujours avec l'objectif de faire grandir sa base de joueurs.