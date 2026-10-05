RuneScape: Dragonwilds : De grosses nouveautés arrivent, une roadmap riche révélée

Le studio Jagex a, récemment, partagé des informations concernant les nouveaux contenus en approche sur RuneScape: Dragonwilds, et ce, jusqu'en 2027.

Désormais disponible en version 1.0 et sur plusieurs plateformes de jeu, RuneScape: Dragonwilds est loin d'avoir dit son dernier mot. Les développeurs de chez Jagex ont, effectivement, prévu d'implanter de la nouveauté sur leur titre : RuneScape: Dragonwilds a, d'ailleurs, partagé une nouvelle roadmap, qui annonce de nouveaux contenus jusqu'en 2027.

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Les nouveautés à venir en 2026 sur RuneScape: Dragonwilds

C'est durant le RuneFest de cette année 2026, qui a eu lieu le 3 octobre dernier, que Jagex a révélé une nouvelle feuille de route pour RuneScape: Dragonwilds. Ainsi, le studio de développement a prévu de déployer une nouvelle mise à jour majeure et gratuite, nommée « Luminance », durant cet hiver 2026.

Servant d'introduction à la prochaine saga de Runescape: Dragonwilds, la mise à jour Luminance invitera les joueurs et les joueuses à protéger Ceridwen et son enfant, qui sont deux elfes en fuite. Ces derniers sont, d'ailleurs, poursuivis par Morwyn, qui est décrit comme un « impitoyable chasseur de primes ».

En complément, le studio a prévu d'implanter de nouvelles options esthétiques, c'est-à-dire de nouveaux traits faciaux permettant de créer « un visage digne de la royauté elfique ». Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à de nouvelles armes, de nouvelles armures (dont une elfique) et nouveaux vestiges. Sans oublier, de nouveaux éléments de constructions en lien avec l'architecture de Prifddinas et la compétence « Prière », qui donne la possibilité « d'entrer en contact avec le divin ».

Une nouvelle saga en 2027 pour RuneScape: Dragonwilds

L'année 2027 marquera le début d'une toute nouvelle saga pour RuneScape: Dragonwilds : The Blood Crystal. Celle-ci sera narrée via deux chapitres, dont le premier est intitulé « Song of the Rebellion ». Ce chapitre transportera la communauté dans la cité elfique d'Ailddinas, qui a été corrompue par le clan Nos. Ce sera l'occasion pour les développeurs d'ajouter de nouvelles créatures, mais aussi la compétence « Chasse », qui permettra de se faufiler, capturer des monstres et poser des pièges.

OUR MULTI-YEAR ROADMAP! New areas to explore. New skills to master, including Prayer, Hunter and Slayer. Plus new quests, activities and more! Delivered through monthly and quarterly updates throughout 2027. https://t.co/Fjv4lFFlyN https://t.co/ePFzHQrgmP — RuneScape: Dragonwilds (@RSDragonwilds) October 3, 2026

La saga The Blood Crystal continuera avec le chapitre Crown of Night, qui nous invitera à nous rendre au cœur du clan Nos, c'est-à-dire un endroit où il faudra exploiter la « Light of Seren ». De plus, le studio de développement a prévu d'introduire de nouvelles armes et armures légendaires, dont le Dark Bow et Ivandis Flail. Et l'histoire de RuneScape: Dragonwilds continuera par delà Crown of Night, selon les informations partagées.

D'autres ajouts et améliorations à venir

Avec ces nouveaux contenus conséquents, le studio Jagex compte bien étoffer et peaufiner RuneScape: Dragonwilds, qui aura également le droit à des améliorations : « Ce qui ne changera pas non plus, ce sont les promesses que nous vous avons faites : des mises à jour gratuites, l'ajout de quêtes secondaires, davantage d'armes, de décorations, de récompenses et d'aventures qui vous captiveront tandis que vous vous préparerez à découvrir chacun de nos prochains chapitres. De plus, des améliorations visant à faciliter votre expérience de jeu seront régulièrement intégrées, en fonction de vos commentaires ».

Dans cette optique, les développeurs ajouteront officiellement le modding sur RuneScape: Dragonwilds au cours du premier semestre de l'année 2027, soit « en même temps que Song of Rebellion, les serveurs sécurisés et les classements ». Autant dire que RuneScape: Dragonwilds n'a pas fini de faire parler de lui.

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Rappelons, en guise de conclusion, que RuneScape: Dragonwilds est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.