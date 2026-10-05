RuneScape: Dragonwilds : De grosses nouveautés arrivent, une roadmap riche révélée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 octobre 2026 à 10h48
Le studio Jagex a, récemment, partagé des informations concernant les nouveaux contenus en approche sur RuneScape: Dragonwilds, et ce, jusqu'en 2027.
RuneScape: Dragonwilds : De grosses nouveautés arrivent, une roadmap riche révélée

Désormais disponible en version 1.0 et sur plusieurs plateformes de jeu, RuneScape: Dragonwilds est loin d'avoir dit son dernier mot. Les développeurs de chez Jagex ont, effectivement, prévu d'implanter de la nouveauté sur leur titre : RuneScape: Dragonwilds a, d'ailleurs, partagé une nouvelle roadmap, qui annonce de nouveaux contenus jusqu'en 2027.

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Les nouveautés à venir en 2026 sur RuneScape: Dragonwilds

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C'est durant le RuneFest de cette année 2026, qui a eu lieu le 3 octobre dernier, que Jagex a révélé une nouvelle feuille de route pour RuneScape: Dragonwilds. Ainsi, le studio de développement a prévu de déployer une nouvelle mise à jour majeure et gratuite, nommée « Luminance », durant cet hiver 2026

Servant d'introduction à la prochaine saga de Runescape: Dragonwilds, la mise à jour Luminance invitera les joueurs et les joueuses à protéger Ceridwen et son enfant, qui sont deux elfes en fuite. Ces derniers sont, d'ailleurs, poursuivis par Morwyn, qui est décrit comme un « impitoyable chasseur de primes ».

En complément, le studio a prévu d'implanter de nouvelles options esthétiques, c'est-à-dire de nouveaux traits faciaux permettant de créer « un visage digne de la royauté elfique ». Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à de nouvelles armes, de nouvelles armures (dont une elfique) et nouveaux vestiges. Sans oublier, de nouveaux éléments de constructions en lien avec l'architecture de Prifddinas et la compétence « Prière », qui donne la possibilité « d'entrer en contact avec le divin ».

Une nouvelle saga en 2027 pour RuneScape: Dragonwilds

L'année 2027 marquera le début d'une toute nouvelle saga pour RuneScape: Dragonwilds : The Blood Crystal. Celle-ci sera narrée via deux chapitres, dont le premier est intitulé « Song of the Rebellion ». Ce chapitre transportera la communauté dans la cité elfique d'Ailddinas, qui a été corrompue par le clan Nos. Ce sera l'occasion pour les développeurs d'ajouter de nouvelles créatures, mais aussi la compétence « Chasse », qui permettra de se faufiler, capturer des monstres et poser des pièges.

La saga The Blood Crystal continuera avec le chapitre Crown of Night, qui nous invitera à nous rendre au cœur du clan Nos, c'est-à-dire un endroit où il faudra exploiter la « Light of Seren ». De plus, le studio de développement a prévu d'introduire de nouvelles armes et armures légendaires, dont le Dark Bow et Ivandis Flail. Et l'histoire de RuneScape: Dragonwilds continuera par delà Crown of Night, selon les informations partagées.

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D'autres ajouts et améliorations à venir

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Avec ces nouveaux contenus conséquents, le studio Jagex compte bien étoffer et peaufiner RuneScape: Dragonwilds, qui aura également le droit à des améliorations : « Ce qui ne changera pas non plus, ce sont les promesses que nous vous avons faites : des mises à jour gratuites, l'ajout de quêtes secondaires, davantage d'armes, de décorations, de récompenses et d'aventures qui vous captiveront tandis que vous vous préparerez à découvrir chacun de nos prochains chapitres. De plus, des améliorations visant à faciliter votre expérience de jeu seront régulièrement intégrées, en fonction de vos commentaires ».

Dans cette optique, les développeurs ajouteront officiellement le modding sur RuneScape: Dragonwilds au cours du premier semestre de l'année 2027, soit « en même temps que Song of Rebellion, les serveurs sécurisés et les classements ». Autant dire que RuneScape: Dragonwilds n'a pas fini de faire parler de lui.

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Rappelons, en guise de conclusion, que RuneScape: Dragonwilds est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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