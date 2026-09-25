RuneScape: Dragonwilds : Comment augmenter sa santé maximale ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 septembre 2026 à 11h51
Nous vous expliquons comment augmenter la barre de santé de votre personnage sur RuneScape: Dragonwilds.
RuneScape: Dragonwilds : Comment augmenter sa santé maximale ?

Durant leur périple à Ashenfall, sur RuneScape: Dragonwilds, les joueurs et les joueuses doivent affronter de nombreuses menaces, tout en restant en vie, afin d'éviter de mourir et perdre leur inventaire. D'ailleurs, pour survivre encore plus longtemps, il est possible d'améliorer la jauge de santé de son avatar. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons comment augmenter la santé maximale de son personnage sur RuneScape: Dragonwilds.

Comment augmenter la santé maximale de son personnage sur RuneScape: Dragonwilds ?

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Afin d'augmenter la santé maximale de son personnage sur RuneScape: Dragonwilds, il convient de s'intéresser à un item bien spécifique, qui est disséminé aux quatre coins des différentes régions d'Ashenfall : une urne sanguine. Il s'agit, pour être plus précis, d'un objet posé sur un petit réceptacle, que vous pouvez trouver en explorant le monde ouvert (il y a un symbole sur votre carte pour chaque urne - comme sur l'image ci-dessous). Toutefois, faites bien attention, les urnes sanguines sont souvent bien gardées et il faut, de ce fait, éliminer les ennemis aux alentours afin de pouvoir s'en approcher.

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Dans tous les cas, c'est en interagissant avec une urne sanguine que vous parviendrez à augmenter la santé maximale de votre personnage sur RuneScape: Dragonwilds. Chaque urne sanguine permet de booster la jauge de santé de 10 PV. À la base, celle-ci est de 100 PV au maximum. Cela peut sembler assez minime, mais en récupérant toutes les urnes sanguines du jeu, vous pourrez avoir plus de 300 PV. Dès lors, nous ne pouvons que vous recommander d'aller régulièrement récupérer les urnes sanguines afin d'améliorer votre santé.

D'ailleurs, si vous désirez connaître l'emplacement de chaque urne sanguine, vous pouvez consulter cette carte interactive de RuneScape: Dragonwilds, qui devrait grandement vous aider dans vos recherches.

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Rappelons, en guise de conclusion, que RuneScape: Dragonwilds est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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