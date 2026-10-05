RuneScape 4 est officiel, le nouveau MMORPG sous Unreal Engine se dévoile

L'événement RuneFest a frappé fort cette année. Jagex a officiellement annoncé le développement de RuneScape 4, un tout nouveau MMORPG propulsé par l'Unreal Engine. Né d'une simple extension, ce projet ambitieux promet de moderniser la franchise culte, mais ne l'attendait pas pour tout de suite.

L'événement RuneFest, qui a rassemblé plus de 6000 fans à Birmingham, a été le théâtre d'une annonce historique pour les amateurs de jeux de rôle en ligne. Alors que la communauté s'attendait à des mises à jour classiques concernant les titres existants, Jagex a créé la surprise générale en officialisant le développement de RuneScape 4. Ce nouveau MMORPG, présenté comme le quatrième pilier du studio, marque un tournant technologique et visuel majeur pour la franchise, sans pour autant avoir l'intention de remplacer les versions déjà bien installées.

Un projet né d'une ambition inattendue

À l'origine, RuneScape 4 ne devait absolument pas être un jeu à part entière. Le producteur exécutif Jesse America a révélé lors de l'événement que ce projet a vu le jour pendant le développement d'une extension pour DragonWilds, le jeu de survie de la franchise qui vient de sortir en 1.0. Prévue initialement pour 2027, cette extension nommée Shadows of Ashenfall avait pour but d'introduire des mécaniques sociales poussées, des échanges entre joueurs et des serveurs persistants.

Nous avons rapidement réalisé que ce que nous construisions serait essentiellement un MMO, et qu'il méritait son propre jeu, pour s'imposer comme le quatrième nouveau pilier de Jagex.

Face à l'enthousiasme débordant des développeurs et aux retours des testeurs qui réclamaient une approche multijoueur plus traditionnelle, le studio a pris la décision audacieuse de transformer cette simple mise à jour en une véritable suite. Le développement en est encore à ses balbutiements, mais l'ensemble des équipes est désormais mobilisé sur cette tâche colossale.

Unreal Engine et nouvelle direction artistique

Le teaser diffusé lors de la cérémonie a permis d'entrevoir la direction esthétique prise par Jagex. RuneScape 4 est développé sous l'Unreal Engine, promettant des graphismes bien plus réalistes que les précédents opus, tout en conservant une touche colorée et lumineuse héritée de DragonWilds. La vidéo a dévoilé une vaste cité médiévale verdoyante surmontée d'îles flottantes, des aventuriers chevauchant des créatures ailées et un affrontement épique contre un dragon à trois têtes, le tout se concluant par l'apparition d'un imposant chiffre quatre enflammé.

L'intrigue principale se déroulera durant le Sixième Âge de Gielinor. Les joueurs feront leurs premiers pas dans la région d'Ashenfall, située au nord-est du monde, une zone introduite pour la toute première fois dans l'univers de la licence. Le site officiel confirme que l'objectif est d'offrir une expérience complémentaire aux fans.

Un avenir riche pour l'ensemble de la franchise

Si RuneScape 4 concentre logiquement toutes les attentions avec cette annonce, Jagex n'oublie pas ses racines pour autant. Pour patienter avant la sortie de ce nouveau titre, le studio a également annoncé RuneScape Reignited, prévu pour décembre 2026. Il s'agit d'une version remastérisée du jeu original de 2001, permettant aux nostalgiques de redécouvrir Gielinor tel qu'il était à ses débuts, mais avec des standards de confort modernes.

En parallèle, l'univers s'étendra sur d'autres supports avec la production d'une série animée en collaboration avec le créateur de contenu Charlie White et la société Lyrical Media. Le troisième opus continuera lui aussi de recevoir des mises à jour majeures à travers plusieurs arcs narratifs. Jagex s'assure ainsi de faire vivre son riche héritage tout en préparant sereinement le terrain pour sa prochaine grande révolution vidéoludique.