RuneScape: Dragonwilds : Les développeurs sont eux aussi mécontents du portage Switch 2 et promettent des améliorations

Le studio de développement Jagex s'est, récemment, exprimé à propos de la qualité de la version Nintendo Switch 2 de RuneScape: Dragonwilds, qui n'est malheureusement pas à la hauteur.

Après avoir profité d'une longue phase d'accès anticipé, RuneScape: Dragonwilds est, comme vous le savez probablement déjà, arrivé sur console, et ce, en même temps que son lancement en version 1.0. Malheureusement, le portage du jeu sur la dernière-née de Nintendo n'est pas très bon, selon les retours des joueurs. D'ailleurs, le studio Jagex a admis que la version Switch 2 de RuneScape: Dragonwilds n'est pas à la hauteur, et a promis des améliorations.

Le portage Switch 2 de RuneScape: Dragonwilds ne plaît pas à ses développeurs

C'est dans un long article partagé sur le compte Twitter/X du jeu que les développeurs de chez Jagex se sont exprimés à propos de la version Nintendo Switch 2 de RuneScape: Dragonwilds, qui fait l'objet de nombreuses critiques de la part de la communauté. Le studio lui-même confie que ce portage n'est pas dans un état satisfaisant :

La version Switch 2 n'est pas encore à la hauteur de nos attentes sur le plan visuel. En tant qu'équipe de développement, mais aussi en tant que fans de Nintendo, nous ne sommes pas entièrement satisfaits de l'état actuel du jeu sur Nintendo Switch 2 et nous nous engageons à travailler à l'amélioration des graphismes. Le soutien apporté à Dragonwilds est un engagement à long terme pour Jagex, tout comme la version Switch 2 de notre jeu.

Par la suite, les développeurs expliquent avoir privilégié le framerate à la qualité graphique pour ce qui est de la version Nintendo Switch 2 de leur jeu de survie coopératif. Jagex compte, toutefois, apporter des améliorations à l'avenir.

Des améliorations pour la version Switch 2 de RuneScape: Dragonwilds prévues

Dans cette même publication, le studio de développement Jagex indique que des améliorations arriveront pour la version Nintendo Switch 2 de RuneScape: Dragonwilds. Les développeurs ont, d'ailleurs, déjà commencé à travailler sur ce point. Toutefois, comme précisé, cela prendra du temps et il ne suffira pas d'une seule mise à jour pour améliorer et corriger ce portage :

Cela signifie que les améliorations que nous apporterons seront progressives. Nous aimerions par-dessus tout pouvoir proposer une mise à jour unique qui améliorerait radicalement tout d'un seul coup. Ce que nous pouvons vous promettre, c'est que nous mettrons à jour le jeu dès que nous constaterons que nous avons apporté des améliorations visuelles. Attendez-vous à ce que cela prenne la forme de plusieurs correctifs à l'avenir.

Dès lors, la communauté peut être rassurée : la qualité et l'amélioration du portage Switch 2 de RuneScape: Dragonwilds est au cœur des préoccupations de Jagex, qui a bien pris compte des différents retours et qui travaille sur le sujet.

Rappelons, en guise de conclusion, que RuneScape: Dragonwilds est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2.