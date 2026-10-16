RuneScape : La communauté a gagné, Jagex fait marche arrière sur son projet le plus audacieux deux semaines après son annonce

Moins de deux semaines après son annonce, Jagex annule RuneScape Reignited. Face à la colère des joueurs qui craignaient une division de la communauté et un abandon des plus anciens, le studio admet son erreur et fait une volte-face spectaculaire pour préserver l'avenir du célèbre MMO.

Coup de théâtre dans le monde de RuneScape. Moins de deux semaines après avoir annoncé avec enthousiasme RuneScape Reignited, une initiative visant à relancer l'aventure sur de nouveaux serveurs, le studio Jagex fait machine arrière et annule purement et simplement le projet. La raison ? Une levée de boucliers quasi unanime de la part d'une communauté qui s'est sentie trahie et mise de côté.

Une colère qui a tout balayé

Le projet Reignited se voulait une porte d'entrée idéale pour les nouveaux joueurs, conquis par exemple par RuneScape: Dragonwilds, ou ceux ayant délaissé le MMO, leur offrant une économie fraîche et une progression à zéro. Cependant, l'idée a été très mal reçue par les plus anciens membres de la communauté. Les critiques fusaient de toutes parts entre la crainte de voir la communauté scindée en deux, les restrictions sur les interactions entre personnages et, surtout, la nécessité de souscrire un abonnement supplémentaire pour accéder à ces nouveaux mondes.

Pour beaucoup, c'était la goutte d'eau, un signe que Jagex privilégiait l'acquisition de nouveaux joueurs au détriment de sa base fidèle. Face au tollé, le studio a rapidement admis son erreur. Dans un billet sur le site officiel, Ryan Philpott, directeur créatif associé, a été très clair :

Il est évident que nous avons manqué notre cible sur ce coup, et nous n'irons donc pas plus loin. Notre objectif est de voir RuneScape grandir à nouveau, avec le retour d'anciens joueurs et l'arrivée de nouveaux, mais jamais aux dépens de notre communauté existante.













Éviter une nouvelle « Évolution du Combat »

Cette décision n'est pas sans rappeler d'autres rétropédalages de Jagex, qui a déjà prouvé par le passé sa capacité à écouter... quand la pression devient trop forte. En 2023, un battle pass avait été abandonné suite à la grogne générale, tout comme les microtransactions « Treasure Hunter » en 2025.

Mais la référence la plus marquante reste l'« Évolution du Combat » (EOC) en 2012. Cette refonte majeure du système de jeu, imposée sans véritable consultation, avait provoqué un exode massif de joueurs et mené à la création de « Old School RuneScape » pour satisfaire les puristes. Une cicatrice que le studio ne veut visiblement pas rouvrir. Ryan Philpott y fait d'ailleurs directement allusion :

C'est super important pour nous, car la dernière fois que nous n'avons pas écouté les retours des joueurs, le combat a changé pour toujours. Et il nous a fallu plus d'une décennie pour nous en remettre.

Malgré l'annulation de Reignited, Jagex ne baisse pas les bras. Pour attirer du sang neuf, le studio propose une période d'essai gratuit de 10 jours à partir du 2 décembre, donnant un accès complet à tout le contenu du jeu. La feuille de route pour 2027, qui avait été éclipsée par la controverse, reste quant à elle inchangée.

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La licence va continuer à évoluer, avec notamment une feuille de route pour Dragonwilds, qui vient de débarquer sur consoles, et est très apprécié, tandis que RuneScape 4 a également été annoncé.