RuneScape: Dragonwilds : MàJ 1.0.0.5 du 25 septembre 2026, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes et les détails concernant la mise à jour 1.0.0.5, déployée le 25 septembre 2026, de RuneScape: Dragonwilds.

En ce vendredi 25 septembre 2026, RuneScape: Dragonwilds s'offre une toute nouvelle mise à jour, qui est disponible sur les plateformes de jeu concernées. Pour être plus précis, il s'agit du patch 1.0.0.5, qui n'apporte pas de nouveautés, mais corrige différents problèmes rencontrés par la communauté.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 1.0.0.5 de RuneScape: Dragonwilds, qui a été déployée le 25 septembre 2026.

Patch notes de la mise à jour 1.0.0.5 de RuneScape: Dragonwilds Les utilisateurs ne rencontrent plus de problèmes de connexion aux serveurs multijoueurs comptant plus de 2 joueurs.

Cela résout notamment le problème empêchant les clients multijoueurs sur Xbox de se connecter si 2 utilisateurs se trouvent déjà dans le monde.

L'IA réapparaîtra désormais comme prévu lors du lancement de la deuxième tentative du raid « Scorned Wilderness ».

Correction d'un problème où rejoindre un serveur dédié modifié depuis une console corrompait la sauvegarde du joueur.

Les Primordial Hearts, Imbued Granite Maul Heads et Chinchompa Skulls peuvent désormais tous être détruits ou rangés dans un espace de stockage.

Mourir durant le raid « Scorned Wilderness » ne fait plus sauter de point de réapparition.

La recette Abyssal Whip se débloque à présent comme prévu pour les joueurs.

Correction d'un problème empêchant de lancer le sort « Sworn Servant » en multijoueur ou sur des serveurs dédiés.

Les options d'échelle de l'interface sont à présent correctement libellées sur Steam.

Les joueurs dont les paramètres de confidentialité et de sécurité sur Xbox sont configurés de manière à empêcher leur connexion en ligne seront avertis.

Avec une manette, les stations de traitement mettent désormais en surbrillance le bouton sur lequel se trouve le curseur du joueur.

Correction d'un problème empêchant les propriétaires de serveurs dédiés de modifier les mondes de leurs serveurs sur consoles.

Une info-bulle a été ajoutée à la barre de recherche des serveurs.

La capture vidéo sur Nintendo Switch 2 fonctionne à présent comme prévu.

Correction d'un problème qui pouvait causer un plantage chez les utilisateurs de PS5 lors de la création d'un monde cross-play protégé par un mot de passe dans certaines circonstances.

Le bouton « Serveur auto-hébergé » dans Steam redirige désormais les joueurs vers les outils d'hébergement.

Le minerai Luminite peut à présent être transformé en Divine Rocks.

Les technologies DLSS et FSR sont désormais disponibles dans les paramètres vidéo pour les versions Windows et Game Pass.

L'abri pouvant être invoqué peut désormais être utilisé dans le hub Scorned Wilderness.

Pour conclure, rappelons que RuneScape: Dragonwilds est disponible sur plusieurs plateformes, à savoir sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch 2. Le titre est dans le catalogue du Game Pass.