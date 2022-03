Projet Spartacus : Une annonce dès cette semaine, selon les rumeurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Cela fait plusieurs semaines maintenant que le Projet Spartacus fait parler de lui. Il s'agirait du nom de code d'un service PlayStation, qui se voudrait similaire au Xbox Game Pass. Le projet fut d'ailleurs révélé par Bloomberg, en fin d'année 2021.Dernièrement, le Projet Spartacus est revenu sur le devant de la scène. En effet, récemment, Bloomberg a de nouveau mentionné le sujet : selon leurs sources,. Pour le moment, nous ne savons pas encore, précisément, quand l'annonce sera faite. Il se pourrait que PlayStation décide de faire l'annonce officielle, après avoir dévoilé les jeux PS Plus offerts pour le mois d'avril, soit ce mercredi 30 mars.Par ailleurs, selon d'autres informations, encore non vérifiées (nous le rappelons),: incluant l'offre actuelle du PS Plus, c'est-à-dire des jeux offerts tous les mois, et un catalogue de titres plus ou moins complet (en téléchargement et/ou en streaming), en fonction du forfait choisi. À l'heure actuelle, beaucoup de sources mentionnent les tarifs probables de ces forfaits, mais rien n'est encore tout à fait officiel.Évidemment, nous vous tiendrons au courant des prochaines annonces concernant le Projet Spartacus. Pour le moment, il convient de prendre ces premières informations avec précaution et