Nintendo Switch : Un système de succès avec des récompenses en approche ?

Il se pourrait bien que Nintendo ajoute à l'avenir un système de succès sur Nintendo Switch, selon une rumeur.

Bientôt, des succès et des récompenses via le Nintendo Switch Online ?

Pourquoi les trophées/succès sont si importants pour la communauté ?

Depuis de nombreuses années maintenant, les joueurs et les joueuses étant sur consoles PlayStation, Xbox ou PC ont accès à des systèmes de trophées et de succès, qui sont liés aux jeux. Ce n'est, comme vous l'aurez compris, pas le cas pour les deux Nintendo Switch. Toutefois, cela pourrait changer étant donné qu'En effet, selon le leaker Nash Weedle, qui a partagé ces informations non officielles sur Twitter/X,. D'après ce dernier, cette fonctionnalité pourrait attribuer des points aux joueurs et aux joueuses, et ce, en fonction des titres joués. Ces points pourraient, par ailleurs, être échangés contre des récompenses diverses. Le tout serait, seulement, disponible via un abonnement actif au Nintendo Switch Online.Si cette fonctionnalité pourrait être très intéressante pour celles et ceux étant sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ces informations sont, toutefois, à prendre avec de grosses pincettes. Nintendo n'a pas fait d'annonce allant dans ce sens, dernièrement, et n'a donc pas confirmé l'arrivée d'un tel système sur ses consoles hybrides.Pour beaucoup de joueurs et de joueuses, débloquer des trophées ou bien des succès sur un jeu procure un sentiment de satisfaction. En plus de proposer un challenge plus ou moins coriace, obtenir le Platine/le 100 % d'un titre, qui se débloque après avoir eu tous les succès/trophées, est un accomplissement personnel. D'ailleurs, cela a pris pas mal d'ampleur ces dernières années, tant de plus en plus de personnes au sein de la communauté désirent allonger leur liste de Platine/100 %.Reste à savoir si Nintendo proposera un tel système sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, dans un futur plus ou moins proche. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.