Le prochain jeu de Rocksteady pourrait être exclusif à la Xbox

Très discret sur son futur depuis de longues années, Rocksteady travaillerait sur un jeu basé sur les super-héros dont nous ignorons absolument tout pour le moment.

Cela fait maintenant près de cinq ans que Rocksteady, le développeur emblématique de la franchise des, n'a pas sorti le moindre jeu. En effet, depuis la commercialisation de l'épisode Arkham Knight, le studio anglais n'a jamais évoqué ou présenté officiellement son projet suivant : une absence qui interroge et qui fait forcément naître quelques rumeurs ! Parmi elles,L'information en question viendrait d'OsirisBlack, un utilisateur de NeoGAF disposant d'un historique plutôt fiable en termes de révélations croustillantes, qui affirme que. Comme vous pouvez vous en douter, ni les développeurs ni Xbox n'ont pour le moment confirmé cette rumeur. Il faudra donc être patient avant d'en savoir un peu plus sur la teneur de ce nouveau projet. Cela étant dit, le géant américain a déjà racheté de nombreux studios et conclu de nombreux contrats d'exclusivités depuis quelques mois afin de préparer l'arrivée de la prochaine génération de consoles, etQuoi qu'il en soit, si Rocksteady est bel et bien en train de développer un jeu dans l'univers de Batman ou de laqui, selon toutes vraisemblances, serait au travail sur un nouvel opus des aventures du Chevalier Noir qui pourrait s'intitulé Batman: Arkham Legacy et sortir sur Xbox Series X et PlayStation 5. À suivre !