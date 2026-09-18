L'un des jeux Roblox les plus populaires adapté en film par le réalisateur de Toy Story 4 et Sam Raimi

Le phénomène Roblox franchit un nouveau cap. Le célèbre jeu de survie horrifique 99 nuits dans la forêt (ou 99 Nights in the Forest en version originale) va être adapté au cinéma par 20th Century Studios. Avec Sam Raimi à la production et Josh Cooley au scénario, Hollywood s'empare des immenses succès de la plateforme.

Les adaptations de jeux vidéo ont le vent en poupe à Hollywood. Après les succès colossaux au box-office de franchises historiques comme Super Mario Bros, Sonic le hérisson, Minecraft (en dépit des critiques négatives) et plus récemment Resident Evil, les grands studios cherchent la prochaine mine d'or. Et il semblerait que leur regard se tourne enfin vers la plateforme qui capte l'attention des jeunes joueurs depuis près de deux décennies. 20th Century Studios, filiale de Disney, vient d'annoncer la mise en chantier d'un long métrage basé sur 99 nuits dans la forêt, l'un des plus grands phénomènes horrifiques de ces dernières années. Ce projet marque un tournant majeur, puisqu'il s'agit de la toute première adaptation d'une propriété intellectuelle issue de Roblox par un studio hollywoodien de cette envergure.

Un duo de choc pour donner vie au cauchemar

Pour porter ce projet ambitieux sur grand écran, 20th Century Studios a réuni une équipe créative pour le moins surprenante, mêlant l'horreur pure à l'animation familiale. Le scénario a été confié à Josh Cooley, un habitué des grands succès. Ancien de chez Pixar, il a notamment co-écrit Vice-Versa avant de réaliser le film oscarisé Toy Story 4, puis plus récemment Transformers One. Son approche narrative devra s'accorder avec la vision du producteur du film, qui n'est autre que le légendaire Sam Raimi.

Le créateur de la saga Evil Dead et réalisateur de la première trilogie Spider-Man connaît parfaitement les rouages de l'horreur en milieu forestier. Il produira le long métrage via sa société Ghost House Pictures, aux côtés de son fidèle collaborateur Rob Tapert. Si aucun réalisateur ou membre du casting n'a encore été officiellement annoncé par le studio, l'association de ces deux talents confirme les grandes ambitions de Disney pour cette adaptation.

Le terrifiant Cerf prêt à traquer les spectateurs

Sorti en 2025 et développé par le studio indépendant Grandma's Favourite Games, 99 Nights in the Forest n'est pas un simple jeu de niche. Il s'est imposé comme le septième titre le plus joué de l'histoire de la plateforme, cumulant la somme astronomique de 26 milliards de visites en un temps record. Le principe est simple mais redoutablement efficace. Les joueurs sont plongés au cœur d'une forêt lugubre avec l'objectif de retrouver la trace de quatre enfants mystérieusement disparus.

Pour espérer l'emporter, il faut récolter des ressources, maintenir un feu de camp allumé et survivre pendant 99 nuits. Mais la véritable menace du jeu, celle qui a terrorisé des millions de joueurs, prend la forme d'une créature implacable simplement surnommée le Cerf. Ce monstre invincible traque sans relâche les survivants dès que le soleil se couche. Sa popularité est telle que le personnage a même eu droit à une apparition dans Fortnite, prouvant que son influence dépasse largement les frontières de son jeu d'origine.

La ruée vers l'or de Roblox ne fait que commencer

Si d'autres titres célèbres de la plateforme comme Jailbreak, Grow a Garden ou Steal a Brainrot ont déjà des projets d'adaptation en cours de développement par des sociétés de production indépendantes, l'implication de 20th Century Studios change totalement la donne. Cette annonce pourrait bien déclencher une véritable course aux droits d'adaptation, poussant les producteurs à scruter les créations des utilisateurs en quête du prochain grand succès mondial.

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Avec un scénariste oscarisé et un maître de l'horreur aux commandes, 99 nuits dans la forêt pourrait bien ouvrir la voie à une nouvelle ère pour les adaptations de jeux vidéo. Il ne reste plus qu'à patienter pour découvrir si le terrifiant Cerf parviendra à glacer le sang des spectateurs dans les salles obscures, aucune date de sortie n'ayant été communiquée pour le moment.