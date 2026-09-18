Le secret derrière les collaborations improbables qui envahissent Roblox

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 septembre 2026 à 12h01
Nike, Sonic ou Bob l'éponge, les marques envahissent l'univers de Roblox. Lors de la Roblox Developers Conference, un expert a dévoilé les coulisses de ces partenariats massifs. Une stratégie redoutable qui vise désormais un public inattendu, les adultes dotés d'un véritable pouvoir d'achat.
Le secret derrière les collaborations improbables qui envahissent Roblox

Si vous suivez avec attention l'actualité de la plateforme, vous observez probablement chaque nouvelle collaboration Roblox avec un mélange d'amusement et de grande fascination. Des géants du vêtement aux personnages cultes de notre enfance, la liste des marques célèbres et des personnalités qui décident de plonger dans cet univers virtuel semble s'allonger de jour en jour. Face à cette avalanche de partenariats commerciaux, une question légitime se pose. Comment et surtout pourquoi ces immenses multinationales reviennent sans cesse vers Roblox ? C'est lors de la Roblox Developers Conference de 2026 que Jake Sullivan, expert en marketing chez l'agence Vector3, a pris le temps d'expliquer en détail les rouages de cette machine bien huilée (via PCGamesN).

Le rôle crucial de l'intermédiaire

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L'entreprise Vector3 se définit comme une agence spécialisée proposant des vidéos, des animations, des intégrations de marques et la création de jeux sur mesure. En tant que cofondateur de cette structure, Jake Sullivan agit comme un pont indispensable entre les studios de développement Roblox et les entreprises traditionnelles. Ces dernières l'approchent régulièrement pour discuter de la meilleure façon de promouvoir leur propriété intellectuelle sur la plateforme de jeu. Fort de son importante expérience avec des noms prestigieux, il maîtrise parfaitement les codes complexes de cet écosystème numérique.

Deux stratégies pour conquérir les joueurs

Selon le spécialiste du marketing, les marques disposent de deux approches principales pour s'implanter efficacement dans ce monde virtuel en constante évolution.

Il y a deux manières principales pour les marques de m'approcher afin de créer une présence dans Roblox.

La première option consiste à s'intégrer directement dans un jeu vidéo déjà extrêmement populaire. Cela peut se traduire par une collection de vêtements exclusive pour les avatars ou un grand concert virtuel réunissant des millions d'utilisateurs en simultané.

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La seconde approche est encore plus ambitieuse. Elle implique la création d'un monde entièrement dédié à la marque, à l'image des expériences immersives proposées par certaines grandes enseignes de vêtements ou des espaces interactifs d'artistes internationaux.

Un temps d'attention inégalé

Pour Jake Sullivan, ces deux méthodes surpassent très largement la publicité traditionnelle en matière de temps d'exposition et de mémorisation. Alors qu'une publicité télévisée classique ne retient l'attention des spectateurs que durant une vingtaine de secondes, un joueur de Roblox passe des minutes, voire des heures entières au sein d'un même jeu.

Cette exposition prolongée permet aux utilisateurs de tisser un lien beaucoup plus personnel et intime avec les produits mis en avant. En interagissant avec des objets virtuels exclusifs, de nouvelles zones à explorer ou des personnages virtuels inédits, les joueurs développent naturellement une image très positive de la marque. De plus, la dimension multijoueur de Roblox rend l'expérience globale beaucoup plus sociale et communautaire.

Le pouvoir des joueurs et l'avenir de la plateforme

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L'aspect le plus novateur de cette stratégie publicitaire réside incontestablement dans l'implication directe de la communauté. Les joueurs ont un impact réel sur la façon dont la publicité évolue au fil du temps.

C'est une voie à double sens avec la marque. Les décisions et les retours des joueurs peuvent influencer la façon dont la marque se présente, ce qui leur permet d'apparaître avec authenticité.

Cette dynamique interactive offre aux entreprises une opportunité absolument unique de réaliser des études de marché en temps réel, tout en gardant les joueurs captivés et impliqués dans le processus de création.

Pour ce qui est de l'avenir de la plateforme en tant que tel, les grandes annonces de la conférence peuvent être retrouvées dans cet article, évoquant des jeux autonomes, jouables sur Chrome, la possibilité de jouer hors-ligne, et une nouvelle économie, entre autres. 

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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