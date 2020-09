Les Robux, qu'est-ce que c'est ?

Où et comment obtient-on des Robux dans Roblox ?

Acheter des Robux sur le site officiel

4,99 euros → 400 Robux (soit 80 Robux pour 1 euro)

9,99 euros → 800 Robux (soit 80 Robux pour 1 euro)

20,99 euros → 1700 Robux (soit 80 Robux pour 1 euro)

49,99 euros → 4500 Robux (soit 90 Robux pour 1 euro)

99,99 euros → 10 000 Robux (soit 100 Robux pour 1 euro)

Acheter des Robux sur Amazon

Acheter des Robux pour Xbox One

Devenir premium et recevoir des Robux gratuits

4,99 euros → 450 Robux (soit 80 Robux pour 1 euro)

9,99 euros → 1000 Robux (soit 80 Robux pour 1 euro)

20,99 euros → 2200 Robux (soit 80 Robux pour 1 euro)

Roblox, la célèbre plateforme sur laquelle les utilisateurs peuvent évoluer sur une multitude de titres créés par une communauté imaginative, propose à ses millions de membres hebdomadaires d'. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, le. Cette dernière permettra, entre autres, d'acheter diverses améliorations pour les avatars des joueurs, notamment des cosmétiques, ou bien des capacités spéciales, objets ou tenues vestimentaires exclusives dans certains des jeux.Comme annoncé ci-dessus, leest une monnaie virtuelle qu'il faudra, comme les plus perspicaces l'auront compris, échanger contre de l'argent réel...Bien entendu, vous aurez la possibilité d'acheter de, en fonction de vos moyens et de vos besoins, en passant par le site officiel de Roblox , lequel vous permettra, lorsque vous dépensez des sommes plus importantes, comme sur de nombreux autres jeux, de profiter d'une remise avantageuse.Cependant, Roblox.com n'est pas le seul endroit sur lequel vous aurez la possibilité de. En effet, la plateforme e-commerce d'Amazon propose également l', prenant la forme de cartes-cadeaux numériques à destination des joueurs PC et Mac , à des tarifs équivalents à ceux du site officiel.Néanmoins, a contrario du site officiel, différents objets exclusifs seront offerts en activant une carte-cadeau Roblox, comme l'indique l'image ci-dessous.Si vous êtes un adepte de Roblox sur Xbox One , de nombreux packs, proposant différentes sommes de Robux, sont présents sur le Store de Microsoft, suivant la logique des prix du site officiel. Cependant, cette fois-ci, ce sont jusqu'à 22 500 Robux qui pourront être achetés, moyennant la modique somme de 199,99 euros...Si vous êtes un fervent amateur de, le passage à l'abonnementpourrait être particulièrement avantageux. En effet, ce dernier vous permet, en fonction de l'offre mensuelle choisie, de recevoir jusqu'à 10 % de Robux supplémentaires, en plus de vous donner la possibilité de vendre ou d'échanger vos objets Roblox aux entre membres premium.De plus, tous les achats de Robux effectués en étant membre Premium vous permettront de recevoir, une nouvelle fois, 10 % de Robux supplémentaires.