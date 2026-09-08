Roblox prépare une pluie de cadeaux pour ses 20 ans

Roblox va célébrer ses vingt ans d'existence avec un événement qui s'annonce mémorable pour sa communauté. L'entreprise a dévoilé une bande-annonce remplie d'indices sur les cadeaux et les objets exclusifs que les joueurs pourront bientôt découvrir pour fêter cette étape.

L'un des jeux les plus populaires au monde va bientôt passer un cap important. Roblox célèbre effectivement ses vingt ans d'existence avec un événement qui s'annonce mémorable pour sa communauté. L'entreprise a dévoilé une bande-annonce remplie d'indices sur les cadeaux et les objets exclusifs que les joueurs pourront bientôt découvrir pour fêter cette étape marquante.

Une tradition de cadeaux généreuse

Depuis son lancement en 2006, après quelques mois en bêta, Roblox est devenu un véritable titan de l'industrie vidéoludique. 20 ans représentent une étape majeure, d'autant plus pour une marque qui a littéralement grandi avec son public, forgeant d'innombrables souvenirs. Fidèle à ses habitudes, la plateforme adore organiser sa propre fête d'anniversaire. Par le passé, le jeu a souvent distribué des objets limités, des boîtes cadeaux et des accessoires commémoratifs. Les fameuses visières d'anniversaire sont d'ailleurs devenues le look incontournable de l'automne au fil des années.

it's september… you know what that means?



ROBLOX IS TURNING 20! can't wait to celebrate with you… all. month. long. 👀 pic.twitter.com/bbpg2MtRNO — Roblox (@Roblox) September 1, 2026

Cette année, la distribution de cadeaux a déjà commencé le mois dernier lorsque les abonnés aux services premium ont reçu un présent exclusif. Cette boîte spéciale s'est ouverte pour révéler des bois de cerf fleuris que les joueurs peuvent équiper sur leurs avatars. Il y a quelques jours, l'entreprise a donné un avant-goût du reste des célébrations prévues pour ce vingtième anniversaire.

Des objets cultes font leur grand retour

L'entreprise a publié une vidéo sur le réseau social X pour annoncer ses plans. La séquence inonde les spectateurs d'images de jeux et d'objets tirés de l'histoire de la société. Elle met également en lumière des objets inédits spécialement conçus pour ce vingtième anniversaire. Parmi eux, nous retrouvons un bob festif, l'annuelle visière, un fedora et une théière verte. Il semblerait même que de nouvelles versions des célèbres cornes de domination et de la couronne du roi de la nuit fassent leur apparition. Pour l'instant, le studio n'a pas précisé si ces objets seront gratuits, vendus sur le marché ou obtenus lors d'un événement spécial. Un mélange de ces trois options est possible.

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Les fans ont immédiatement analysé la vidéo image par image. Les utilisateurs ont repéré plusieurs objets prestigieux ayant marqué l'histoire de la plateforme. Un joueur a même demandé directement si un certain lapin célèbre était présent. Le compte officiel a simplement répondu « Peut-être ».

Ce lapin est un personnage créé par les fans qui est devenu l'un des plus grands phénomènes viraux du jeu, inspirant ses propres expériences et d'innombrables variations. D'autres jeux célèbres et populaires ont droit à un clin d'œil dans la bande-annonce, notamment le jeu d'horreur à succès Piggy, la simulation relaxante Grow a Garden et le fameux Egg Hunt.

Le marché des objets rares en ébullition

Les objets que les joueurs ont pu identifier possèdent des liens profonds avec le passé du jeu. Les cornes sombres de domination semblent se transformer en cornes de bougies pour l'occasion. Les cornes originales avaient fait leurs débuts en 2012, vendues comme objet limité sur le marché pour mille Robux, avec un tirage de seulement 400 exemplaires. Aujourd'hui, ces mêmes cornes s'échangent pour un million de Robux.

De son côté, la couronne en argent du roi de la nuit se négocie actuellement autour de 400 000 Robux. Cette couronne était également un objet limité qui coûtait initialement quarante-cinq Robux lors de sa sortie en 2016. Les joueurs ignorent encore ce qu'ils devront accomplir pour obtenir ces nouvelles versions, mais avec un tel potentiel d'investissement, il est certain que la communauté tentera par tous les moyens de se faire couronner lors de cet anniversaire historique.