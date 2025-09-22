Roblox : Codes 99 Nights in the Forest (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes disponibles sur le jeu 99 Nights in the Forest de Roblox vous permettant de récupérer différents bonus.
Codes 99 Nights in the Forest
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur 99 Nights in the Forest, francisé en 99 nuits dans la forêt. Ces codes vous permettent de récupérer des bonus, tels que des Gems. Notez également que les codes sont sensibles à la casse, veillez donc à respecter correctement les majuscules et minuscules présentes.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs 99 Nights in the Forest
Récompenses
Codes actifs
Récompenses
forestwakesup26
Récompenses
Yay fishing
15 Gems
afterparty
Codes expirés 99 Nights in the Forest
Voir les codes 99 Nights in the Forest expirés happyhalloween
Comment activer les codes dans 99 Nights in the Forest ?
Si vous souhaitez activer des codes sur 99 Nights in the Forest, afin de récupérer des diverses récompenses, il vous suffira de suivre les indications données ci-dessous.
Lancez le jeu.
Appuyez sur le bouton en forme de diamant en bas à gauche de votre écran.
Une fenêtre devrait s'ouvrir avec un encart « CODES ».
Rentrez le code dans le champ textuel où est indiqué « ENTER CODE ».
Si le code est encore valable, vous recevrez vos récompenses.
Bien évidemment, vous ne pourrez rentrer qu'un seul et unique code à la fois et répéter cette action autant de fois que nécessaire et récupérer les récompenses vous permettant de faire évoluer votre personnage dans 99 Nights in the Forest.
99 Nights in the Forest, qu'est-ce que c'est ?
99 Nights in the Forest est un jeu qui a été lancé en mars 2025 par le studio Grandma's Favourite Games. Comme son nom le laisse sous-entendre, 99 Nights in the Forest, vous demandera de survivre 99 nuits dans la forêt, tout en tentant de retrouver des enfants disparus. Il s'agit principalement d'un jeu coopératif. Les codes 99 Nights in the Forest vous donneront la possibilité de récupérer notamment des Gems pour débloquer de nouvelles choses, comme des classes, lesquels seront utiles pour progresser plus facilement et rapidement.
Roblox, plus d'informations
Roblox est une plateforme interactive permettant de combiner, à la fois, le plaisir du jeu et l'art de la création. Au lieu d'offrir un titre avec des directives prédéfinies, Roblox propose un terrain de jeu où les utilisateurs auront l'occasion de créer, diffuser et s'immerger dans des aventures façonnées par la communauté.
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Disponible sur de multiples supports et consoles, tels que le PC, les téléphones et tablettes, PlayStation et Xbox, Roblox, de par son rayonnement planétaire, sert non seulement de plateforme ludique, mais aussi d'outil pédagogique, inculquant à de nombreux utilisateurs, notamment des enfants, des compétences comme la programmation à travers l'élaboration de jeux. Bien entendu, les aspects récréatif et divertissant ne sont pas oubliés puisque la plateforme offre une multitude d'expériences de tout type, allant de la simulation en tout genre, aux jeux d'horreur en passant par les jeux de tir ou encore les obbys.
Sa nature adaptable et son orientation communautaire font de Roblox un lieu de choix pour les joueurs du monde entier, quel que soit leur âge.
commentaires (520)
Stp 10000 gemmes
juste yay fishing il marche pas g copié collé et sa marchait pas
cool
trop bien
Hummm si vous voulez jouer avec moi à 99 mon pseudo c gabrielgaara3
Je veux 200 robux
Je vais vous donner seulement si 15 personnes trouve mon pseudonyme et m’ajoute en ami
Je voudrais juste 200 robux pour mon avatar svp
Merci à la bonne âme qui veut bien m’en donner je lui donnerais sur d’autre jeu merci
IL EST TROP BIEN TON JEUX
Tu voudrais 1000 robux s'il vous plaît pour améliorer mon xavatar🙏
Je voudrais des robux pour 99nuits dans la forêt s'il vous plaît
Je voudrais avoir 1000 Robux je vous en prie c'est pour mon avatar 😭😭🙏🙏 merci infiniment d'avoir lu se message
give me a codes
Je rêve d’avoir 1000 Robux j’en rêve depuis 5 ans
Et j’ai la classe bandit de feu elle est trop bien
Je voudrais avoir des gemmes sur 99 nuit
Parce que ça me plairait bien parce que j'ai dorm
Merci
je reve d'avoir des robuxs depuis mes 4 ans
Slt je peux avoir des robux mon compte c'est babass123boss