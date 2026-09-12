Roblox fait de grandes annonces, avec un mode hors ligne et des jeux sur navigateurs

Pour ses 20 ans, Roblox annonce une révolution majeure. Fini le confinement à une seule application : la plateforme va proposer des jeux autonomes, un accès direct sur navigateur et même un mode hors-ligne, tout en repensant la rémunération de ses créateurs.

Roblox célèbre son vingtième anniversaire en dynamitant le modèle qui a fait son immense succès. Lors de la Roblox Developers Conference 2026, l'entreprise californienne a dévoilé une stratégie particulièrement ambitieuse baptisée Roblox Everywhere. L'objectif est limpide, sortir les expériences vidéoludiques de l'écosystème fermé de l'application mère pour les rendre accessibles absolument partout, sur tous les supports imaginables.

Une plateforme qui s'émancipe de sa propre application

Jusqu'à présent, pour profiter du moindre titre, il fallait obligatoirement télécharger le client officiel de Roblox. Bientôt, les développeurs auront la possibilité de publier leurs créations sous forme d'applications autonomes sur PC, consoles et appareils mobiles. Roblox continuera de fournir le moteur graphique, l'infrastructure cloud et la modération en arrière-plan, se positionnant ainsi comme un véritable concurrent des géants Unreal ou Unity.

Cette volonté d'ouverture se traduit également par l'arrivée très attendue du jeu sur navigateur. D'ici la fin de l'année 2026, les utilisateurs de Google Chrome pourront lancer une partie instantanément depuis une simple page web, sans aucune installation préalable. D'autres navigateurs deviendront compatibles par la suite. Un simple lien partagé sur les réseaux sociaux suffira pour plonger dans un univers, ce qui promet de décupler la viralité des meilleures créations de la communauté.

Le pari audacieux du hors-ligne et de la 2D

Pour une plateforme historiquement ancrée dans le multijoueur en ligne, l'annonce d'un mode hors-ligne constitue une véritable rupture technologique. Les créateurs pourront proposer des campagnes solo accessibles sans aucune connexion internet, idéales pour les trajets en avion ou en métro. Ce déploiement est prévu pour la mi-2027, avec un accès anticipé pour les développeurs.

En parallèle, le moteur de jeu s'ouvre officiellement à la 2D. Grâce à une nouvelle caméra orthographique et l'importation directe d'images animées, les créateurs vont pouvoir concevoir des puzzles et des jeux de plateforme traditionnels. Cette évolution s'accompagne d'outils basés sur l'intelligence artificielle, capables de transformer une simple description textuelle en un environnement fonctionnel.

Une économie repensée pour les développeurs

Enfin, la bascule la plus surprenante concerne la monétisation. Avec plus de 1,7 milliard de dollars reversés aux créateurs sur les douze derniers mois, l'écosystème financier tourne à plein régime. Pour fluidifier ces échanges, l'entreprise lance le Roblox Wallet et la Roblox Card.

Ce portefeuille numérique, d'abord réservé aux créateurs américains majeurs à partir de fin 2026, permettra de recevoir des gains en monnaie réelle chaque jour ouvrable. La carte de paiement associée, prévue pour 2027, offrira la possibilité de dépenser cet argent directement dans les commerces, sans passer par un virement bancaire classique. En transformant ses développeurs indépendants en véritables micro-entreprises outillées, Roblox prouve qu'elle n'a pas l'intention de ralentir la cadence.