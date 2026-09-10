Roblox : Codes Steal an Egg (Septembre 2026)
le 10 septembre 2026 à 14h29
Codes Steal an Egg
Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur Steal an Egg, francisé en Voler un œuf . Ces codes vous permettent de récupérer différentes récompenses.
Si certains des codes proposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.
Codes actifs Steal an Egg
- Aucun code Steal an Egg n'est actuellement disponible.
Codes expirés Steal an Egg
- Aucun code Steal an Egg n'est expiré.
Comment activer les codes dans Steal an Egg ?
À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible d'activer des codes dans Steal an Egg, le studio en charge de son développement, and Collect Rare Pets, ayant pris la décision de ne pas en proposer sur son expérience. Bien que Steal an Egg soit toujours particulièrement populaire apprécié par plusieurs dizaines de milliers de joueurs, les codes Steal an Egg vont encore devoir se faire attendre.
Cependant, rien n'indique que codes ne seront pas proposés dans un avenir, plus ou moins, proche. Bien entendu, si le studio change d'avis, à ce sujet, vous serez les premiers informés par l'intermédiaire de ce guide.
Steal an Egg, qu'est-ce que c'est ?
Steal an Egg, ou Voler un oeuf, est une expérience qui a été lancée en juillet 2026 sur Roblox par le studio and Collect Rare Pets. Steal an Egg vous plonge dans un jeu de collection où vous devrez voler des œufs à des animaux pour les faire éclore et obtenir des compagnons rares. Gagnez de l'argent grâce à vos animaux, améliorez votre base et votre tapis roulant, puis entraînez-vous pour gagner en vitesse et prendre l'avantage sur les autres joueurs. Volez également leurs œufs et partez à la recherche d'œufs, d'animaux, de tailles et de mutations toujours plus rares pour enrichir votre collection.
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