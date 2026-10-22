Riftbound x K/DA : Les idoles de League of Legends posent en haute couture pour un coffret signé Fortiche

Pour accompagner le retour de K/DA, Riot Games dévoile un coffret Riftbound en édition limitée consacré aux quatre membres du groupe. Les illustrations sont signées Fortiche, le studio d'Arcane, et le coffret ne sera vendu qu'à l'issue d'un tirage au sort.

Six ans après l'EP ALL OUT, K/DA est de retour avec son nouveau single FIRESTARTER, et Riot Games ne compte pas s'arrêter à la musique. Le groupe de pop virtuel formé par quatre championnes de League of Legends s'invite également dans Riftbound, le jeu de cartes à collectionner de l'éditeur, avec un coffret en édition limitée baptisé Riftbound x K/DA: Couture Collection.



On y retrouve Ahri et Evelynn, toutes deux chanteuses, Akali, la rappeuse du groupe, ainsi que Kai'Sa, chanteuse et danseuse principale. Les quatre personnages changent toutefois de scène et troquent leurs tenues de concert pour un registre plus inattendu, celui de la haute couture.





Le grand retour de K/DA

Apparu en 2018 lors de la cérémonie d'ouverture des championnats du monde de League of Legends avec POP/STARS, K/DA est rapidement devenu l'un des projets musicaux les plus populaires de Riot Games, et son retour était forcément attendu. Le public a d'ailleurs répondu présent, puisque le clip de FIRESTARTER a dépassé les 13 millions de vues sur YouTube en seulement trois jours, alors que Live My Life, le dernier titre de HEARTSTEEL, l'autre groupe virtuel de l'éditeur, totalise 6,6 millions de vues en un mois. Un EP est par ailleurs annoncé pour le 30 octobre.



Le clip du single a de nouveau été confié à Fortiche Production, le studio français déjà derrière celui de POP/STARS et surtout derrière la série d'animation Arcane, récompensée aux Emmy Awards. C'est également ce même studio qui signe les illustrations du coffret Riftbound.





Des cartes pensées comme des couvertures de magazine

La direction artistique a été confiée à Marietta Ren, la réalisatrice du clip de FIRESTARTER, de quoi assurer une vraie continuité visuelle entre la vidéo et les cartes. Selon Riot Games, les membres de K/DA y apparaissent comme des mannequins de défilé, avec des illustrations inédites inspirées des grandes collections de mode.



La réalisatrice explique avoir voulu prolonger l'esthétique du clip plutôt que de simplement la reproduire.

« Nous avons imaginé les cartes comme étant des couvertures de magazines. C'était l'occasion d'aller encore plus loin et d'étendre l'univers que nous avons développé dans le clip de FIRESTARTER. »





Un coffret surtout destiné aux collectionneurs

Au-delà des quatre cartes Légende illustrées aux couleurs de K/DA, le coffret contient une carte champ de bataille à collectionner et une série d'accessoires en édition limitée pour jouer aux couleurs du groupe.

4 cartes Légende avec des illustrations K/DA inédites

1 carte champ de bataille à collectionner

1 tapis de jeu K/DA

1 boîte de deck K/DA

1 lot de 75 protège-cartes K/DA

4 dés métalliques à 12 faces K/DA

1 porte-clés FIRESTARTER KiT

Le porte-clés est le seul élément qui sort vraiment du cadre du jeu de cartes. Riot Games précise qu'il se connecte au smartphone pour écouter le nouveau single du groupe et regarder son clip officiel. À noter également que les cartes sont proposées en anglais et en chinois.















Prix et disponibilité

Le Riftbound x K/DA: Couture Collection est vendu 150 dollars, hors frais de livraison, mais il faut d'abord être tiré au sort pour pouvoir l'acheter. Les inscriptions ouvrent le 27 octobre à 17 h et ferment le 30 octobre à 17 h (heure de Paris), avec un compte Riot, sur la boutique officielle de Riot Games.



Les premiers gagnants recevront un e-mail à partir du 3 novembre et disposeront alors de 24 heures pour finaliser leur achat. Passé ce délai, ou si une personne renonce, un nouveau participant est tiré au sort jusqu'à épuisement du stock.